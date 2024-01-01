替代项 - Baresquare

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Ikigai 的运营 BI 平台改变了企业制定战术决策的方式。业务用户友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和准备数据并运行强大的人工智能分析，以实现其业务目标。 DeepMatch 甚至可以在几分钟内将最不同的数据集拼接在一起，而无需任何数据预处理。这项专利技术随着时间的推移不断改进，并向人类学习。专有的 DeepCasting 技术可以根据短短几周的数据生成预测，并且比任何其他方法都具有更高的准确性。 Ikigai 专有的 DeepPlan 分析不是比较少数假设场景，而是评估多达 10^19 个选项，并针对任何给定参数确定最佳选项。 Ikigai 以麻省理工学院关于人工智能和机器学习的前沿...