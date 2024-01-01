替代项 - Axcient

NoSky

nosky.io

NoSky 由 AWS 提供支持，是一款具有集中管理、监控和报告功能的全集成云备份解决方案。 在数据不断面临来自黑客、病毒、腐败和勒索软件等邪恶恶棍的威胁的世界中，NoSky 成为保护您宝贵信息的终极超级英雄。凭借由尖端技术驱动的超能力，NoSky 屹立不倒，成为您的数据塔和城堡的守护者，确保它们不受邪恶势力的影响。 * 安全盾牌：NoSky 坚不可摧的盾牌可以保护您的数据免受无情黑客的攻击，使他们无法抵御其强大的防御。 * 病毒消灭能力：NoSky 配备了最新的防病毒功能，可以消灭病毒并让您的数据堡垒免受任何恶意入侵。 * 腐败粉碎者：NoSky 以坚定不移的决心打击腐败，恢复和保护您宝贵...