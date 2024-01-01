替代项 - AX Semantics
Anyword
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BeyondWords
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无摩擦的文本转语音发布。 借助 BeyondWords，您和您的团队可以将文本转换为引人入胜的音频。使用我们的一体化音频 CMS 和 AI 语音增强您的发布工作流程，或者创建自定义语音。
Persado
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Persado 的企业人工智能生成语言平台可提供性能更高的内容，十分之九以上。
DeftGPT
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使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
Article Forge
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一键获取高质量内容 使用先进的人工智能和深度学习，Article Forge 只需单击一个按钮即可撰写完全独特、SEO 优化的高质量长篇文章。
Trinity Audio
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Trinity Audio 的人工智能驱动解决方案帮助出版商和内容创作者为其受众创造一个智能音频体验的世界，涵盖从创作到发行的音频旅程的每个阶段。 Trinity Audio 是 Neratech 旗下的公司，Neratech 是一家在 TLV 证券交易所上市的公司。 Trinity Audio 是唯一一个能够推动内容所有者战略性发展以提供音频体验的统一平台。该公司的技术将内容从文本即时转换为最自然的声音的音频，不断学习听众的行为，创造未来的智能音频体验，涵盖从创作到分发的音频旅程的每个阶段。 * 将内容从文本转换为具有最自然声音的音频，同时了解听众的行为并创建智能音频体验。 * 编辑和...
Specifio
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Specifio 使用法律技术中第一个商用海量内容生成器彻底改变了法律文件的创建方式。 Specifio 的服务专注于高价值、大批量的专利申请，只需几分钟即可将律师起草的软件方法权利要求转换为包含系统和方法数据的初稿规范。 Specifio 自动生成的规范提供了一个部分完成的框架，律师或代理人可以通过自己的高附加值编辑有效地完成该框架。从业者甚至可以自定义 Specifio 创建自动草稿的方式，因此结果看起来和读起来都像他们自己的作品。
Dropbase
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面向业务运营团队的端到端数据平台。 Dropbase 是一个数据平台，可帮助运营团队在可连接到任何内容的单个强大数据库中导入、验证和管理所有电子表格数据。
textengine.io
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textengine.io 是 Retresco 的自助服务 SaaS 平台，可自动将结构化数据转换为文本。该平台由基于人工智能的自然语言生成 (NLG) 技术提供支持，允许用户生成独特、可靠且 100% 准确的内容。 textengine.io 可以生成多种语言的文本，因此您可以探索新的市场和受众，而无需昂贵的语言服务，同时还可以通过自动化内容制作来节省时间和资源。
Tune AI
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Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
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Phrasee 通过企业级控制和大规模优化提供人工智能生成的品牌内容。