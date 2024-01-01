替代项 - Avalan
Later
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领先的视觉营销平台，可让您规划、安排、发布和衡量 Instagram 和社交媒体帖子的结果。
Impact
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Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
LTK
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从您信任的 LTK 影响者那里购买最新的时尚、家居、美容、健身产品。工作服创意、婚礼宾客礼服、旅行着装等等。
PartnerStack
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合作伙伴关系管理软件可扩展任何计划：联营公司、经销商、营销等。了解 SaaS 公司为何借助 PartnerStack PRM 实现发展。
Keyhole
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Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
Meltwater
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了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Affable.ai
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影响者营销平台 Affable 让全球品牌、代理机构和 D2C 电子商务品牌轻松找到影响者、管理活动并衡量投资回报率！经过验证的影响者。 100+ 客户。
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领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
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蓬勃发展的品牌是由大使打造的。与 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 集成的一体化品牌大使管理软件。
GRIN
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GRIN 是电子商务品牌最好的影响者营销软件。我们的人工智能平台包括超过 3200 万影响者套件、活动工作室、报告和分析、支付和产品履行、完整内容媒体库等。
Emplifi
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优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
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电子商务的增长基础设施。 与数千家使用 Perpetua 零售媒体执行和智能软件的企业一起，在亚马逊、沃尔玛、Instacart 和其他市场上实现盈利规模增长。
HypeAuditor
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一体化解决方案，助力您的影响力营销。 管理影响者营销活动的整个生命周期。
Traackr
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Traackr 是数据驱动的影响者营销的记录系统，营销人员用它来投资正确的策略、简化营销活动和规模化计划。
GrowthHero
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GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
Tagshop
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Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
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Fohr 是顶级影响者营销公司之一，致力于将合适的影响者和品牌大使与顶级品牌联系起来。请立即访问我们的网站。
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了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
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JoinBrands 是一个影响者和用户生成内容 (UGC) 市场，您可以在其中快速将您的品牌与数千名内容创作者和 TikTok 影响者联系起来，以推广您的产品和服务。
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使用 Favikon 转变您的社交媒体策略：人工智能支持的创作者营销平台。 - 轻松释放社交媒体的潜力，发现完美的创作者。我们的过滤器使您能够根据您或客户的需求量身定制特定的利基市场。 - 利用人工智能丰富的创作者档案进行精确分析并最大程度地影响您的营销活动，从而优化您的投资回报率。 - 通过创作者跟踪 (AI) 保持自动化行业监控的领先地位，并成为第一个发现趋势和新兴创作者的人。不再需要花费大量时间在网络上搜索更新 - 现在，所有帖子都可以方便地跟踪。
Roster
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每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
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作为创作者所需的一切。 加入第一个为影响者和创作者设计的专业网络。立即创建您的个人资料，以赚钱、互相学习并通过社区结识新朋友。
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在 StarNgage，我们相信社交分发的视觉内容是广告的未来。现在，这种情况正在 Instagram 上发生，我们希望帮助品牌参与这场冒险并在 Instagram 上获胜。该平台允许品牌衡量他们的 Instagram 营销努力并吸引有影响力的人来创建内容。
Wowzi
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Wowzi 是一家全球领先的科技公司，致力于帮助中小企业、跨国公司、创意机构、研究公司和非政府组织与我们多元化的非洲创作者社区建立联系。 Wowzi 平台可帮助品牌为社交广告释放创作者营销的力量。 Wowzi 总部位于肯尼亚内罗毕，在加纳、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、乌干达和整个欧洲设有团队。
OkFans
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Okfans 是一个订阅网站，内容创作者（例如：YouTuber、健身教练、模特、内容创作者、公众人物和成人内容创作者）可以通过开展订阅业务来赚钱，从而将他们的职业货币化。粉丝可以通过包月会员的方式支付内容（照片和视频、直播）费用。
Lolly
lolly.com
Lolly.com 是一个统一的影响者营销解决方案，帮助品牌利用 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的创作者最大限度地提高品牌影响力。
LoudCrowd
loudcrowd.com
营销就是实验。数字营销策略的下一个伟大实验是利用用户生成的内容（UGC）来扩大受众群体、增强受众参与度并增加收入。 LoudCrowd 会发生这种情况。 LoudCrowd 与世界上增长最快的品牌合作，支持用户生成内容的增长策略。该平台通过衡量 UGC 价值的工具实现以客户为主导的增长，组织和自动化客户参与，并为产生有价值的 UGC 的客户创造奖励。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可通过社交媒体（历史上参与人数最多的受众）与客户和粉丝直接联系，您可以在其中组织社交标签、构建精选内容库并细分 UGC 增长计划。无论是专注于传播运动、提高客户忠诚度还是扩大粉丝群，任何组织都有一个 UGC...
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Squaredance 是一个合作伙伴市场，帮助 DTC 品牌吸引新客户并增加每个渠道的销售额。我们提供全面的端到端解决方案来满足数字营销人员的需求。连接您的数字商店、发起无限的营销活动、与媒体专家进行匹配、归因和跟踪绩效并进行优化，同时只需按销售额付费。
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