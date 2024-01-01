替代项 - Avala
Appen
appen.com
通过澳鹏解锁生成式人工智能。 凭借我们行业领先的产品、深厚的专业知识和无与伦比的全球人工智能培训专家团队，打造卓越的客户体验。我们是您值得信赖的数据合作伙伴，帮助最具创新力的公司执行世界一流的人工智能计划。
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信赖，为自动驾驶汽车、地图、AR/VR、机器人等人工智能应用提供高质量的训练数据。
Surge AI
surgehq.ai
利用人类语言的丰富性来训练人工智能。使用 Surge AI 的全球数据标记人员和平台构建强大的 NLP 数据集。
Labelbox
labelbox.com
人工智能的数据引擎。 数据管理、人工智能辅助标签、模型训练和诊断以及标签服务全部集中在一个平台上，以非常快的速度构建更好的人工智能产品。
Supervisely
supervisely.com
对图像、视频、LiDAR 和 DICOM 数据集进行注释，与世界一流的 AI 生态系统协作和训练神经网络
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
Humanloop
humanloop.com
在一个统一平台上进行 NLP 注释、培训和监控的一体化平台，由主动学习提供支持。非常简单，速度提高 10 倍。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Sama AI
sama.com
通过行业领先的数据质量释放模型的潜力。 Sama 的集成 ML 支持的数据注释平台具有人机交互验证，可简化 AI 开发，从而更快地实现准确性和上市时间。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高质量的训练数据更快地构建、微调、迭代和管理您的 AI 模型。
Xelex
xelex.ai
Xelex AI 是一家数据管理服务提供商，专注于大型语言模型创建和细化的数据。我们的客户通常是技术公司的数据科学团队，为客户构建和完善自己的模型或模型。我们从事的垂直行业主要是医疗保健、联络中心应用程序的商业智能以及消费者体验应用程序。我们的领域专业知识是医疗保健，是通过我们的 WebChartMD 品牌获得的，该平台在过去 17 年中被 uh 使用或已被超过 40,000 家医疗保健提供者用于管理临床文档工作流程。
Picterra
picterra.ch
Picterra 是一个企业软件平台，用于培训、部署和管理为地理空间应用程序和业务服务提供支持的机器学习模型。 Picterra 使组织能够利用地理空间 MLOps 平台构建可扩展的地理空间产品。完全云原生的平台允许用户在一个地方管理所有数据，在协作环境中创建、训练和改进模型，并将其投入生产，而无需 IT 提供额外资源。 Picterra 是卫星、无人机和航空图像提供商的原始数据与向客户提供地理空间服务和咨询的领域专家之间的连接力量。
Universal Data Tool
universaldatatool.com
通用数据工具是一个 Web/桌面应用程序，用于编辑和注释图像、文本、音频、文档，以及查看和编辑可扩展 .udt.json 和 .udt.csv 标准中定义的任何数据。与其他人实时协作，轻松培训贴标机，集成到您的应用程序中。执行图像分割、图像分类、音频转录、命名实体识别 (NER) 和命名实体链接 (NEL)。使用 docker 运行，与 Tensorflow、Keras 或 Fast.ai 一起使用。
CVAT.ai
cvat.ai
计算机视觉标注工具（CVAT），旨在供专业数据标注团队使用，为计算机视觉算法标注数据
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs 是一家医疗保健 AI 公司，提供最先进的软件、语言模型和数据，帮助医疗保健和生命科学组织更快地构建、部署和运营 AI、LLM 和 NLP 项目。
Crowd AI
crowdai.com
CrowdAI 的使命是实现视觉 AI 民主化，并通过自动化关键视觉工作流程来释放数十亿美元的企业价值。通过将人类和计算机视觉的最佳技术结合在一起，我们使各种规模的公司能够释放隐藏在不断增长的图像和视频数量中的价值。我们的人工智能生命周期平台使任何用户都能够利用尖端的视觉人工智能，只需点击几下即可从原始像素到产生业务影响。与其他为一小群高技术专家构建的平台不同，CrowdAI 平台是为具有所有技术能力的领域专家和操作员构建的，使整个企业利用尖端人工智能的能力民主化，实现真正的跨职能协作，并将制度化分布式领域专业知识。 CrowdAI 已被世界领先机构用来扑灭大规模野火、协调飓风应对工作、抓获...
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一个基于网络的平台，可用于图像标记和开发基于人工智能的图像识别应用程序。它有两个主要目标：第一是使图像标注任务尽可能方便和高效，即使对于有很多人从事图像标注的大型项目也是如此；第二是为训练和训练提供一个流畅且用户友好的界面。部署深度神经网络模型。在同一平台上执行这两项任务的能力提供了能够标记图像然后以迭代方式训练和改进模型的优势。 SentiSight.ai 提供强大的功能，例如： * 图像标签。 * 智能标签工具。 * 共享标签项目和时间跟踪。 * 分类模型训练。 * 物体检测模型训练。 * 在线和离线模式（提供 30 天免费试用）。 * 预训练模型。 * 图...
Prolific
prolific.com
Prolific 帮助专门的研究团队大规模收集最高质量的人力数据，使用我们易于使用的平台来定位和管理来自我们多样化、经过审查的参与者池的参与者。 事实很重要：最好的决策和最大的发现都建立在最高质量的数据之上。随着人工智能的日益普及，获取可靠、多样化的数据来开发和训练人工智能模型变得前所未有的重要。 Prolific 由研究人员为研究人员创建，旨在为研究人员和组织提供更好的方式来获取高质量的人类数据和大规模的重要研究反馈。 现在，学术界和工业界超过 35,000 名研究人员使用 Prolific 从可靠、积极参与且公平对待的参与者那里收集明确的人类数据和反馈 - 每 2 分钟启动一项新研究...
Alegion
alegion.com
Alegion 拥有市场上最强大、最灵活的训练数据注释平台。它加速了最复杂和主观用例的模型开发。它使用集成的机器学习，并具有条件逻辑、迭代任务、多阶段和工作流程等独特功能，这些功能对于大规模高质量至关重要。 整个流程可选择由我们经验丰富的咨询团队进行管理，该团队在我们的产品中设计和执行解决方案，以满足您的业务需求。
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI 是一家领先的计算机视觉平台和专业服务提供商，提供企业级、端到端 MLOps 和 DataOps 工作流程，以加速以数据为中心的 AI 的采用和开发。通过基于人工智能的自动化的实际应用，Superb AI 帮助团队更有效地管理整个机器学习生命周期，从数据注释到管理、模型训练和部署，同时确保最佳的数据准确性和一致性。 Superb AI 被三星、LG、现代、Kakao 和新日铁等顶级 ML 从业者所使用，其使命是通过显着减少从概念验证到验证所需的时间、成本和精力，实现人工智能的民主化。生产。
M47.AI
m47.ai
使用我们的智能数据标签平台训练您的机器学习模型，该平台提供文本注释工具并可以访问我们的国际员工队伍，以便您可以用任何语言进行注释
SUPA
supa.so
利用人类知识、直觉和学到的经验构建以用户为中心的人工智能。自动化数据标记工作流程、人工智能辅助注释、整个东南亚的综合劳动力、大规模数据标记。
iMerit
imerit.net
iMerit 是一家领先的人工智能数据解决方案公司，提供跨计算机视觉、自然语言处理和内容服务的高质量数据，为大型企业的机器学习和人工智能应用提供动力。 iMerit 为农业人工智能、自动驾驶汽车、商业、地理空间、政府、金融服务、医疗人工智能和技术等众多行业的财富 500 强公司提供端到端数据标签技术和解决方案。 iMerit 总部位于美国，在印度、美国、不丹和欧洲拥有大型 CV 和 NLP 团队。 iMerit 的投资者包括 Omidyar Network、Dell.org、Khosla Ventures 和英国国际投资公司。
TrainingData.io
trainingdata.io
模型辅助图像和视频训练数据标记，用于放射学、病理学和其他形式的医疗数据，用于构建机器学习模型。 受到医疗公司、研究科学家和技术人员信赖的排名第一的工具。
Jaxon.ai
jaxon.ai
实际使用人工智能解决“现实世界”的问题是很困难的，需要专家结合领域知识来设计正确的数据/模型组合。像 GPT-4 这样的大型语言模型非常适合通用任务，但在特定领域的用例上却表现不佳，尤其是在涉及专有数据时。工程师们正被卷入人工智能竞赛，需要护栏。 Jaxon 是一个人工智能平台，可指导数据科学团队完成研究-设计-构建过程。它将形式推理与法学硕士驱动的代理相结合，以确保数据科学团队遵循最佳实践。 Jaxon 使用模拟来探索权衡，以快速找出最适合每个用例的方法。 使用 Jaxon，用户可以积极参与开发过程并迭代验证性能，但无需成为博士即可有效。 Jaxon 的专有框架表现为值得信赖的技术顾问，...
super.AI
super.ai
使用 super.AI 智能文档处理 (IDP) 实现端到端业务流程自动化，并保证结果。
Segments.ai
segments.ai
用于机器人和自动驾驶的多传感器标签平台。 Segments.ai 是一个快速、准确的多传感器数据标注数据标注平台。您可以通过图像、视频和 3D 点云（激光雷达和 RGBD）的直观标签界面获取分割标签、矢量标签等。 Segments.ai 是一个自助服务平台，当您需要时，我们的核心工程师团队会提供专门支持。 * 一个终于有意义的Python SDK * 文档使设置变得轻而易举 * 仅当您遇到困难时才提供自助服务和支持，这样我们就不会减慢您的速度 * 使用 webhooks 自动触发操作 * 连接您的云提供商（AWS、Google Cloud、Azure） * 导出到流行的机器学习框架（PyTo...
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI 提供易于使用的 NLP 工具，帮助公司分析非结构化数据并从中提取可操作的见解。
LinkedAI
linkedai.co
更快地构建更好的人工智能数据！ LinkedAI 是一个完整的解决方案，用于控制您的训练数据，具有快速标记工具、人力、数据管理和自动化功能。 人工智能模型的好坏取决于其训练数据。我们提供端到端的图像注释解决方案，包括快速标签工具、合成数据生成、数据管理、自动化功能和按需注释服务以及集成工具，以加速和完成计算机视觉项目。我们的网站是最好的起点，因为它拥有丰富的信息，应该能够回答您的大部分问题。但是，如果您需要进一步的帮助，请随时直接与我们联系。
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud 是一个免费的训练数据平台，具有强大的多模式功能和人工智能驱动的注释工具，支持： - 3D点云（单帧和帧系列）、2D和3D传感器融合、图像和视频（连续图像）数据的自动注释和对象跟踪 - 3D点云数据自动分割 - 流畅的注释团队合作，包括工作流程、表演角色和权限的管理等。 - 对一个点云数据中的 300 帧中多达 1.5 亿个点以及一个 2D 数据中的 1,000 个图像进行无滞后标注 自 2023 年 6 月起，每个新用户将拥有 50 个席位、100GB 存储空间和 1,000 个模型调用（用于自动注释、对象跟踪和自动分割）。
Shaip
shaip.com
Shaip 为希望构建无偏见和高质量 AI/ML 模型的公司提供跨多种数据类型（文本、音频、图像和视频）的高质量数据。 Shaip 为医疗保健、对话式人工智能、计算机视觉和生成式人工智能/法学硕士用例许可、收集和注释数据。 除了数据之外，Shaip 还提供了完整的 Responsible LLM 工具包，用于使用来自人类反馈的强化学习 (RLHF) 来调整、评估和增强大型语言模型。 我们的全球团队总部位于肯塔基州，在硅谷和印度设有办事处，将数据科学专业知识与深厚的行业知识融为一体。我们使合作伙伴能够部署他们可以信任的人工智能，这反映了其影响的人群的多样性。
Datature
datature.io
Datature 简化了人们构建深度学习能力的方式。使用我们的端到端 #nocode mlops 平台 Nexus，我们使每个人都能创造自己的人工智能突破。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智能反馈循环的训练数据平台。我们的技术帮助人工智能优先的组织开发计算机视觉人工智能，以在其数据管道中实现自动化。我们的 saas 平台为 ML 科学家解决了挑战，他们需要以安全的方式更快、更方便、迭代地访问训练数据，以训练他们的计算机视觉/非结构化数据 AI 模型。我们努力以“实现它”的态度提供服务。 我们的重点行业包括医疗保健、自动驾驶汽车、智慧城市、零售和制造业。
Encord
encord.com
更快地构建更好的模型所需的所有工具 Encord 是面向高级计算机视觉团队的领先数据平台：简化标签和 RLHF 工作流程、观察和评估模型以及管理和整理数据，以更快地实现生产 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最后，为企业打造的解决方案 借助 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 定制功能，我们提供企业级解决方案，让您能够塑造 AI 的身份和消息传递，以满足您的业务需求。
Swivl
swivl.com
Swivl Teams 现在是 Reflectivity。 一种将反思社会化的工具，可以帮助所有老师提高适应能力。
Datasaur
datasaur.ai
Datasaur 是领先的 NLP 数据标签平台，可将项目时间缩短 10 倍，并将模型性能提高 2 倍。