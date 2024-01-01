替代项 - Autocode
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一门编码法学硕士，旨在改变我们构建软件的方式。 通过构建 BLACKBOX.AI，我们的目标是： 让工程师构建和发布产品的速度提高 10 倍，从而加快公司内部的创新步伐 加速全球软件工程师的增长，工程师数量从约 1 亿增加到 1B 十倍
Build AI
buildai.space
将人工智能融入您的业务。几分钟后。 构建适合您业务的、由人工智能驱动的网络应用程序。无需任何技术技能。
Krater AI
krater.ai
借助 Krater AI，将您的企业提升到新的水平。我们的一体化超级应用程序释放了人工智能技术的力量，实现了从内容创建到文本到语音转换功能的一切。通过 Krater，您将获得无限的可能性和真正的创新。体验无与伦比的功能和易用性 - 立即注册并获得 AI 优势。
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI代码导师。 立即使用终极解释器工具开始更智能地编码。 基于人工智能来优化、重构和审查代码！
AIWRITER
aiwriter.fi
希望通过 Chat GPT 赚钱？ AI Writer 就是您的最佳选择——它是在几秒钟内生成高质量、引人入胜的内容的终极工具。 借助我们先进的人工智能算法和直观的界面，您可以轻松创建博客文章、文章等。通过我们内置的联盟计划，您只需将其他人推荐到我们的平台即可赚钱。 立即开始使用 AI Writer，了解使用 Chat GPT 创建精彩内容和赚钱是多么容易
Refraction
refraction.dev
重构代码、生成文档、创建单元测试等等。 只需粘贴一段代码，选择您的语言或框架，然后点击“生成”即可见证魔法。
Sourcegraph
sourcegraph.com
使用 Sourcegraph 的代码智能平台了解、修复和自动化整个代码库。
AskCodi
askcodi.com
人工智能编码助手。结对程序员以满足开发人员的需求。
AI2sql
ai2sql.io
借助 AI2sql，工程师和非工程师无需了解 SQL 即可轻松编写高效、无错误的 SQL 查询。
Tabnine
tabnine.com
Tabnine 是人工智能编码助手，可加速和简化软件开发，同时保持代码的私密性、安全性和合规性。 通过 Tabnine AI 实现编码工作流程自动化，提高工程速度、代码质量和开发人员的幸福感，并更快地进入市场。
Codeium
codeium.com
Codeium 是现代编码的超级力量，是一个基于尖端人工智能技术构建的代码加速工具包。 通过轻松集成到编辑器中，您可以专注于成为最好的软件开发人员，而不是最好的代码猴子。
CodePal
codepal.ai
CodePal 是终极编码伴侣。它是一个综合平台，提供一系列编码助手和工具来帮助开发人员。它非常适合学生、初学者、经验丰富的开发人员以及想要改进开发流程的公司。 AI 代码生成器可以执行各种任务，例如编程、对代码应用转换和操作以及许多其他任务。人工智能代码生成器对于学习非常有用，因为它们可以很好地掌握如何用代码编写手头的任务。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
Refact.ai
refact.ai
Refact 是一款开源 AI 编码助手，具有极快的代码完成速度、强大的代码改进工具和聊天功能。 经过微调的 AI 编码助手可将开发人员团队的工作效率提高 45%。
WPCode
wpcode.com
自动化您的 WordPress 网站和应用程序。在几分钟内创建高级自动化，连接到您最喜欢的插件、其他 WordPress 网站和非 WordPress 应用程序。 它既简单又强大！
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate，编写无错误代码的最快方法。 CodeMate 是一款人工智能驱动的工具，旨在帮助开发人员在不离开环境的情况下自动更正错误，从而将编码速度提高 10 倍。这就像有一个结对程序员随时帮助您调试和优化代码。 主要特征 * CodeMateGPT：此功能可自动执行调试代码、修复错误、审查和优化等任务。它可以在几秒钟内为您提供编写代码的最佳版本。 * 即时调试：CodeMate 可以根据您的方法在多个测试用例上分析您的代码，并生成详细的修复程序以及错误描述。 * CodeMate - 报告：获取有关代码性能和质量的详细报告以及编程分数，帮助您提高编码技能，编写行业级代码。 * Cod...
Bito
bito.ai
Bito 构建了深受世界各地开发人员信赖的易于访问、准确的 AI 工具。 Bito 旨在帮助软件工程师交付更快、更好的代码，提供一系列工具，包括：AI 代码审查代理、IDE 或 CLI 中的 AI 聊天、AI 代码完成以及理解代码的 AI。 Bito 的最新产品 AI 代码审查代理可以实现高质量的 AI 代码审查，将拉取请求中的人类工程时间减少 50%。
CodeSquire.ai
codesquire.ai
数据科学家、工程师和分析师的人工智能代码编写助手。在您键入时获取代码补全和建议。 *根据您的代码风格和用例编写代码 *通过指定多个步骤编写复杂的函数 *解释代码 *将语言翻译成 SQL 查询 *使用知名库编写函数 *将您的评论转化为代码
Pareto
pareto.io
Pareto 是一个 Native Gen AI 平台。我们自豪地为全球 107 个国家/地区的超过 500,000 名用户提供服务，其中包括 400 多家付费大中型企业。 我们的创新突破是世界上第一位人工智能 (AI) 营销助理 Tess 的推出。通过端到端自动化巧妙地集成数据和系统，Tess 在加速人类成就方面发挥了重要作用。 通过帕累托，营销人员可以重新获得宝贵的时间，使他们能够专注于更具战略性和高影响力的活动。我们通过减少重复性任务的参与来确保取得更好的成果。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
iSenseHUB
isensehub.ai
来认识一下 iSenseHUB：终极人工智能驱动平台，旨在彻底改变您的创建、设计和优化方式。我们配备了超过 65 种尖端人工智能工具，我们的使命是帮助个人和企业简化流程并以闪电般的速度制作高质量的内容。将 iSenseHUB 视为您的个人人工智能助手，随时准备处理各种任务。从生成代码、制作 SEO 优化的文章、设计图形到管理社交媒体帖子 - 我们都涵盖了。我们的工具旨在简化复杂的任务，让您能够专注于最重要的事情：发展业务并激发创造力。 iSenseHUB不仅仅是一个工具；更是一个工具。它是一整套由人工智能驱动的解决方案。这就像拥有一整套专家团队触手可及，但没有高昂的价格标签。无论您是寻求规模扩...
Programming Helper
programming-helper.com
不仅仅是一个代码生成器。一个可以帮助您完成各种任务的工具。全部集中在一处。
Moderne
moderne.io
Moderne 是一个用于自动代码重构和分析的开发人员协作平台，可以快速、准确地大规模迁移、维护和保护源代码。 需要数月手动工作的代码修复、更新和迁移现在可以在几分钟内完成。 我们独特的 IP 使您能够一次准确地转换多个存储库，并安全地利用人工智能 (AI) 来改进您的代码。
mutable.ai
mutable.ai
Mutable.ai 很高兴推出 Auto Wiki v2，我们的技术可将您的代码库转换为维基百科风格的文章。现在具有代码图和使用 AI 修改 wiki 的能力，这是我们最喜欢的了解新代码库和维护最新文档的方式。