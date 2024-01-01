替代项 - Augment

CLDXR

cldxr.com

CLDXR 是面向 B2B 用户的扩展现实云资产管理和自助发布平台。它聚合了不同的 AR/VR 技术，例如 AR.js、Quick Look、WebAR 的 8th Wall，以及适用于 Android 和 iOS 应用程序的 ARKit/ARCore，并方便通过统一的 Web 界面进行访问，而无需额外的开发工作。通过同一 Web 界面，用户可以管理其内容资产、创建项目并将团队成员分配到相应的项目。还集成了自动二维码生成、链接管理和广泛的统计。我们很高兴提供我们的技术，包括作为企业解决方案的咨询，或者作为创意和数字机构的解决方案提供商，这些机构不能或不想自己进行 IT 开发，但仍希望为其客户提...