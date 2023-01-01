替代项 - AuctusIQ

Spekit

spekit.com

Spekit 是一个即时学习平台，专为我们今天的工作学习方式而构建。它可以在团队需要掌握新流程、技术和方法的时间和地点提供培训和指导，而不会影响生产力。 Spekit 位于任何基于 Web 的应用程序之上，并与 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需单击一下即可获得您的团队所需的信息。这极大地提高了生产力和性能，提高了保留率，减少了重复问题，推动了标准化，并确保您的团队能够随时随地获得所需的信息。 Spekit 是同类产品中唯一经过 Salesforce 认证的供应商，可实现无缝的一键式集成，并且还包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI ...