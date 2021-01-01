替代项 - Attentive

Vonage

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Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。