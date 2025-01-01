替代项 - Atavi

getpocket.com
Pocket是一个应用程序和网络服务，用于保存和管理来自互联网的文章和视频，以便日后查看和离线访问。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一款安全的企业电子邮件托管服务，支持团队协作和组织管理，集成其他Zoho应用程序。
Raindrop.io
raindrop.io
Raindrop.io是一款多功能书签管理器，支持保存和组织网页内容，提供跨设备访问、协作功能和隐私保护。
start.me
start.me
start.me是一个数字内容管理平台，帮助用户创建个性化页面以集中管理书签、笔记和小部件，提高在线工作效率。
Diigo
diigo.com
Diigo是一款社交书签应用，允许用户保存和标记网页，突出显示文本，并添加注释，支持资源共享和协作。
Dropmark
dropmark.com
Dropmark 是一款智能应用，可将链接、文件和笔记整理成视觉集合，确保完全私密且无广告。
Superdense
superdense.com
Superdense 是一个紧凑的书签管理工具，支持所有浏览器和设备。
Toby
gettoby.com
Toby 是一个用于整理浏览器标签的应用，用户可以将重要资源集中在一起，以便更快速地访问。
Toast
dotoast.com
Toast 应用允许用户在所有浏览器和设备之间保存、同步或分享链接集合，管理浏览器窗口中的标签，方便一键保存和重新打开。
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Bookmark Ninja是一款书签管理工具，支持在任何设备和浏览器上访问书签，提供高级搜索和标签管理功能，默认隐私，支持分享。
Bookmark OS
bookmarkos.com
Bookmark OS 是一个集书签管理、任务管理、笔记和文件管理于一体的桌面应用，旨在提高用户的管理效率与协作能力。
GoLinks
golinks.io
GoLinks是一款将复杂URL转化为简短易记链接的工具，简化企业内部信息访问与分享，提高团队协作效率。
Linkish
linkish.io
Linkish是一个多功能应用，用户可以在一个仪表盘上观看视频、听音频、查看图片和文章，同时以加密形式保存链接。
Hypershoot
hypershoot.com
Hypershoot是一款能够截图并整理您喜欢网站的应用，操作简单，方便管理您的网络资源。
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
书签骆驼是一款书签共享工具，支持Chrome、Firefox和Edge，方便用户管理、存储和访问书签，提升阅读体验。
Tefter
tefter.io
Tefter是一个数字平台，提供快速访问重要链接的工具，支持多设备和Slack，旨在提高工作效率和数据管理。
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