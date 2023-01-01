Asianet News
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Asianet News”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
马拉雅拉姆新闻：在印度领先的新闻门户 Asianet News 上在线获取来自喀拉拉邦、印度、海湾和世界新闻的最新马拉雅拉姆新闻和今日马拉雅拉姆突发新闻头条，涉及政治、体育、商业、娱乐等内容，印度领先的新闻门户网站提供马拉雅拉姆语、印地语、卡纳达语、泰米尔语、泰卢固语、孟加拉语和英语。
网站： asianetnews.com
免责声明：WebCatalog 与“Asianet News”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。