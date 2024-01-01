替代项 - ArtPro

PromptSmart

promptsmart.com

PromptSmart 是一款提词器应用程序，可跟随您的声音，帮助您制作视频或演示文稿。 PromptSmart 是首款具有语音识别功能的提词器应用程序 - 最先进的公共演讲工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的诞生源于对公开演讲的热情。 PromptSmart 的创始人对 MBA 学生进行公开演讲艺术的指导和指导。我们意识到直观的扬声器控制提词器可以更好地支持许多演讲者，因此我们还认识到当今的移动设备可以满足这一需求。考虑到这一点，PromptSmart 应运而生。 PromptSmart 还满足了喜欢使用笔记而不是完整书面演讲的演讲者的需求。我们设计了数字记录...