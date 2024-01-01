替代项 - Artimator
Leonardo.AI
leonardo.ai
通过人工智能驱动的速度和风格一致性，为您的创意项目生成生产质量的资产。
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款免费的在线人工智能图像创建器。用它来创作艺术、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一款图形设计应用程序，可帮助您创建专业品质的社交媒体帖子、邀请函、数字明信片、图形等。从您的想法开始，为您创造一些独特的东西。
Fotor
fotor.com
适合所有人的免费在线照片编辑器。只需点击几下，即可使用 Fotor 的照片编辑器免费编辑照片。它涵盖了所有在线照片编辑工具，因此您可以裁剪图像、调整图像大小、向照片添加文本、甚至制作照片拼贴以及轻松创建图形设计。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位于旧金山的独立研究实验室 Midjourney, Inc. 创建和托管的生成人工智能程序和服务。Midjourney 根据自然语言描述（称为提示）生成图像，类似于 OpenAI 的 DALL-E 和 Stability AI 的 Stable Diffusion。
ClipDrop
clipdrop.co
无需照相馆即可打造专业视觉效果
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
奇迹工作室。 一款 AI 工具，可自动将 CG 角色制作成动画、灯光并将其合成为真人场景。
PromeAI
promeai.com
PromeAI 拥有强大的 AI 驱动设计助手和丰富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型样式库，使您能够轻松创建令人惊叹的图形、视频和动画。 PromeAI 是建筑师、室内设计师、产品设计师和游戏/动画设计师的必备工具。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
AKOOL
content.akool.com
面向商业的个性化 AGI 内容平台 我们是小型企业和电子商务的一站式商店，可利用 AIGC 获取个性化的专业品质产品描述（文本、图像、语音和视频）。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 创建图像所需的一切。 神奇的人工智能艺术工具。生成原始图像、修改现有图像、将图片扩展到原始边界之外等等。
Booth.ai
booth.ai
利用 AI 创作专业品质的产品摄影。 只需指定您想要的照片并上传一些示例产品图片，即可快速生成高质量的生活照片。
Craiyon
craiyon.com
AI 模型根据任何提示绘制图像！
Artsmart.ai
artsmart.ai
将想象力变成艺术。我们的人工智能图像生成器将想象力变为现实，在几秒钟内生成令人惊叹的艺术、插图和图像。
Stockimg.ai
stockimg.ai
团队的 AI 图像生成 - 您可以轻松生成 AI 徽标、AI 书籍封面、AI 海报等 - Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
安全、公平地创作人工智能生成的艺术 DeviantArt DreamUp™ 让您能够创作 AI 艺术，并知道创作者及其作品会受到公平对待。利用人工智能的力量创造任何你能想象到的图像！
Dreamlike
dreamlike.art
借助人工智能的力量，在几秒钟内创造出令人惊叹的原创艺术。 神奇的人工智能工具。创建无尽的原始图像、修改现有图像等等。
Artblast AI
artblastai.com
用人工智能创造艺术。 与AI合作！使用您的想法、您的绘画和您自己的照片来创造独特的艺术。
Imagine Me
imagineme.app
想象。类型。产生。用一行文字创造出令人惊叹的人工智能艺术作品。
Lucidpic
lucidpic.com
提供特定技能或主题的交互式学习体验的应用程序。 例如：算术、字母、写作、早期学习和特殊教育、太阳系、词汇、颜色、语言学习、标准化考试准备、地理、学校门户网站、宠物训练、天文学、手工艺。
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen 是一款人工智能驱动的图像生成工具，允许用户根据文本提示创建独特的图像。 ImgGen 的使命是让每个人都能轻松、快速、轻松地创建图像。 ImgGen 旨在为人们提供一个用户友好的网络界面，将他们的视觉创意变为现实。 ImgGen 使用 AI 技术生成看起来真实的图像。我们的模型经过数百万张图像的训练，以捕捉模式和视觉概念。 ImgGen 由印度经验丰富的软件工程师 Ramandeep Singh 于 2023 年创立。我一直热衷于使图像生成可用于日常创意应用。在看到 AI 图像模型的快速发展后，我决定围绕这些模型创建一个易于使用的 Web 界面。
Try it on AI
tryitonai.com
在 AI 的支持下，创建专业工作室品质的头像。 您的网络和社交媒体需要一张新的 LinkedIn 个人资料照片、表演头像甚至肖像吗？节省时间、金钱，并使用 Try it on AI 创建完美的 AI 头像。
RealFake
realfakephotos.com
利用人工智能将您的自拍照变成专业的头像。 真正的。与现实无异。 简单的。使用手机中的 10-20 张照片。 方便的。只需几分钟即可上传、选择和付款。
Midgenai
midgenai.com
最好的免费人工智能图像生成器，具有最好的训练模型
Geleza
geleza.app
您唯一需要的人工智能平台！ 厌倦了太多的人工智能平台？我们也是！在一处找到所有工具。利用人工智能彻底改变您的工作。加入我们，立即开始创新。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai是一个利用人工智能方便创建各种图形、图片和文本的平台。
Rendernet
rendernet.ai
RenderNet AI 是一款功能强大的图像生成器，专注于创建一致的角色并控制其姿势、构图和风格。
Aihairstyles
aihairstyles.com
利用 AI 尝试不同的发型 - 后背发型、蓬蓬杜发型等等。男性和女性风格
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder 使图像生成与图像搜索一样快。对于创作者来说，它使头脑风暴、故事板和内容迭代比任何其他人工智能都要快得多。对于团队来说，它可以为游戏或应用程序提供实时 UGC，为用户现场提供个性化体验，让他们成为创作者。已使用 PicFinder 创建了超过 1 亿张图像。