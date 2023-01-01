替代项 - Arena
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一个专为在线企业创建的电子邮件营销平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家位于加利福尼亚州旧金山的美国科技公司，生产用于通过 Web 式界面搜索、监控和分析机器生成的数据的软件。Splunk Enterprise 和 Enterprise Cloud 解决方案捕获、索引和关联真实数据Splunk 通过识别数据模式、提供指标、诊断问题和提供业务运营情报，使机器数据在整个组织中可访问。 Splunk 是一种用于应用程序管理、安全性和合规性以及业务和 Web 分析的横向技术。最近，Splunk 也开始为 BizOps 开发机器学习和数据解决方案。
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 发布商和广告商的管理控制台应用程序
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供应用程序编程接口解决方案。该公司分部门收集、清理和控制客户数据，并提供数据集成、治理和受众管理服务。 Segment.Io 为加利福尼亚州的客户提供服务。
Formaloo
formaloo.com
强大的协作平台，供团队收集、组织和理解他们的数据。无需代码，只需几分钟即可从想法到执行！
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
ShareThis
sharethis.com
增加在线受众的网站工具。创建有吸引力的客户联系的数据解决方案。用于同意管理和 GDPR 合规性的隐私工具。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 使专业人士和企业能够通过其内容管理工具研究和发布内容。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 将完成内容营销所需的一切都集中在一处。多渠道组织、构建和分发您的内容。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Storyly
storyly.io
下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
Paper.li
paper.li
在几分钟内建立您的数字形象。我们每天都会为您带来分享内容。以及一个始终新鲜的网站。
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨网站和应用程序的客户旅程。 专注于用户隐私和数据安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代品。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Storipress
storipress.com
终极内容创建和管理平台，可简化您的编辑流程并适应您的受众。凭借本机看板和日历视图、网站构建器、增加收入的集成以及强大的 SEO 工具等功能，Storipress 使您能够为受众打造品牌。
Forest Admin
forestadmin.com
停止构建您的管理面板，我们为您准备了一个 获得管理面板并不一定很耗时。 Forest Admin 无需构建它，而是在几秒钟内根据您的数据生成一个管理面板。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Catalyst
catalyst.io
客户成功软件可帮助您集中客户数据、清晰了解客户健康状况并扩展可推动保留和增长的体验。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家总部位于美国的美国公司，于 2008 年在加利福尼亚州圣地亚哥成立，销售企业标签管理、API 中心、具有机器学习功能的客户数据平台以及数据管理产品。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费且可自定义的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，StorifyMe 是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家软件即服务公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同创立，为开源 Web 内容管理平台 Drupal 提供企业产品、服务和技术支持。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 帮助企业利用所有客户数据来提高营销活动绩效、实现运营效率并通过互联的客户体验提升业务价值。客户数据云是我们的客户数据平台解决方案套件，它集成客户数据、连接统一客户档案中的身份、应用隐私，并为营销、服务、销售和运营提供基于机器学习的见解和预测，以推动个性化参与和改善客户获取、销售和保留。我们最适合企业和快速发展的公司，因为无论环境如何复杂，我们都能与您现有的技术堆栈无缝集成，同时提供最快的价值实现时间。我们的企业级保障措施可确保数据质量、治理、安全性、隐私合规性和可扩展性，以帮助公司管理同意并降低跨品牌和地区的风险。功能强大且用户友好的工具将数据、分析和业务用户联合起...
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 数字出版软件结合了有效数字出版的所有五个关键点；创建、管理、分发、货币化和分析。无需编码即可创建互动且引人入胜的内容，并将其分发到所有平台（平板电脑、移动设备和桌面）。
Joomag
joomag.com
使用 Joomag 的一体化数字平台创建、发布、分发、跟踪您的数字杂志、目录、小册子、时事通讯并从中获利。
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
Hightouch
hightouch.io
您的数据仓库是客户数据的真实来源。 Hightouch 将此数据同步到您的业务团队依赖的工具。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Plumb5
plumb5.com
通过网络、移动设备、电子邮件和短信开展全渠道营销活动。轻松使用推送通知和应用内消息传递。 Plumb5 是一个实时客户参与平台，可帮助营销人员通过智能营销策略保持用户参与度并赢回用户。人工智能赋能营销自动化
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户参与的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
Waapiti
waapiti.eu
探索快速轻松管理任何屏幕的理想平台。随时随地。没错，没有任何限制。
Content Launch
contentlaunch.com
规划和订购精彩内容的最简单方法 适合机构和中小企业的内容营销平台 Content Launch 是一个简化的内容发现和分发平台。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智能平台使品牌能够最大限度地提高内容营销投资回报率。在人工智能和多年的机器学习的支持下，他们的内容智能和内容分发解决方案使营销人员能够收集专有数据并使用它来推动真正的投资回报率 - 积极改变品牌认知，增加现场采取的行动，潜在客户开发和用户参与度。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - 多合一创意和营销平台。营销团队很难完成工作，更不用说扩大营销力度了。在数字和社交媒体世界中讲故事是一个充满压力和混乱的过程，涉及到许多不同的人、需要管理的工具、需要解决的许多不同的问题，并且不要忘记繁琐的协作。通过 10 倍更快的讲故事速度转变您的营销策略。 Creatosaurus 可让您在一个地方轻松策划创意、设计图形、编写 AI 内容、编辑视频、安排帖子、搜索主题标签、制作文章、管理分析、生成报告、应用程序等。
Shareaholic
shareaholic.com
我们是一支全球团队，致力于帮助品牌和发布商在每次网站访问中吸引受众。 Shareaholic 已经营十多年，热爱我们所做的事情，并以取悦客户为己任。我们的产品套件赢得了许多享有盛誉的全球奖项（包括来自 MIT 和 Mozilla 的奖项），并且我们在开发和支持企业规模和质量的软件方面拥有丰富的经验。我们知道这需要什么——我们每天都生活和呼吸着这一点。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
MGID
mgid.com
我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI 是您的下一代 CDP（客户数据平台），它可以实时清理、分析所有碎片数据并将其统一到一个易于使用的仪表板中。
Insider
useinsider.com
一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
MSIGHTS
msights.com
推动效率、行动和问责制的数据转换、报告和协作。
Transitiv
transitiv.io
我们打造了全球第一个全自动、优化、真正开放的多渠道营销平台。
Squirro
squirro.com
连接点：发现新机会，深入了解客户、合作伙伴和市场，发现趋势并为您的销售团队提供下一步最佳行动支持。 Squirro 在预先训练的企业就绪应用程序中实时、自动地提供这些见解。
Scal-e
scal-e.com
Scale-e 帮助品牌在正确的时间通过正确的渠道向正确的人传递正确的信息。通过实施 100% 定制的数据集市，可以捕获所有数据并围绕统一的配置文件组织它们，以便个性化全渠道交互并实时提供相关、可靠和可操作的信息。
NetWise
netwisedata.com
NetWise 是向品牌、机构、平台、销售和营销专业人士以及数据科学团队提供 B2B 受众数据的领先提供商。我们独特的 B2B 数据产品可实现真正的多渠道营销，让您能够在您想要使用的每个平台的所有营销渠道中瞄准相同的受众。我们专有的 B2B-to-Consumer ID Graph 意味着您每次都能接触到同一个人。而且，我们提供了行业内最大的受众范围。我们的客户定期与我们合作来生成和激活自定义细分和受众。我们是提取情报并使其对您的特定业务和受众需求有用的专家。没有其他公司拥有比这更容易获得的独特业务数据。 NetWise 使用世界一流的技术和非传统数据集为其客户和合作伙伴提供独特的 B2B 数...
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics 提供开放且集成的数据营销基础设施，涵盖所有 CDP 和 DMP 用途。该平台还可用于创建数据联盟，保证合作伙伴之间数据的不可渗透性并遵守当前和未来的法规（GDPR、Pipeda、CCPA…）。我们的技术可以在不压缩的情况下收集每个客户和潜在客户数据（数亿个离线和在线数据档案），从而可以实时细分和编排多渠道活动。 mediarithmics 的客户可以添加自己的算法来个性化平台的战略点，无论是 360° 营销个性化还是数据货币化用例。我们是一家技术优先的公司，成立于 2014 年，每年都会开设国际办事处。我们的客户包括大型零售商、媒体集团、雄心勃勃的规模扩张企业，以及...
Journify
journify.io
Journify - 可组合的客户数据平台，可帮助营销人员收集和统一客户资料、定义动态受众并实时激活他们。
Herogi
herogi.com
Herogi 是针对快速移动的大数据进行智能自动化操作的端到端解决方案。它与第三方服务的无缝集成和内置的复杂事件处理能力为基于技术的解决方案提供了自动化智能。 Herogi 在事件发生时关注事件数据，然后及时采取行动。其基于事件和有状态的架构可确保对客户的实时操作响应。