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Apptio 是一家总部位于华盛顿州贝尔维尤的公司，成立于 2007 年，致力于开发技术业务管理软件即服务 (SaaS) 应用程序。 Apptio 企业应用程序旨在评估和传达 IT 服务成本，以用于规划、预算和预测目的。 Apptio 的服务为首席信息官提供了管理技术部门的存储、应用、能源使用、网络安全和报告义务的工具。2009 年，该公司是硅谷风险投资公司 Andreessen Horowitz 的第一笔投资。该公司拥有约550家不同规模的客户。2018年11月11日，宣布Apptio将被私募股权公司Vista Equity Partners以19亿美元收购。

网站： apptio.com

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