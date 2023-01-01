替代项 - AOL Mail

Qualifier.ai

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Qualifier.ai 可自动执行勘探、查找电子邮件和外展工作，因此您可以专注于完成交易。这意味着您会收到源源不断的电子邮件对话，其中包含感兴趣的潜在客户，直接发送到您的收件箱！使用 Qualifier.ai，您可以创建一个或多个代表目标受众的机器人。然后，您可以通过电子邮件自动联系这些目标受众，并进行 A/B 测试，找到完美的方式。如何使用 Qualifier.ai： 1. 目标 指定您要联系的公司类型及其所在地。 2. 批准审查您的人工智能生成的潜在客户。您始终可以控制联系对象。 3. Tinker 撰写电子邮件模板。我们的团队将很乐意帮助您完善它们。 4. 潜在客户收件箱 电子邮件和后...