AnyTag 是一个影响者营销平台，使营销人员、公关机构、人才机构和影响者网络能够发现影响者，激活、管理、跟踪和归因跨主要社交媒体平台（包括 Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和 Twitter）的影响者营销活动。该平台专为亚洲打造，让用户可以访问该地区超过 300,000 个影响者和影响者数据点，包括在其影响者姐妹应用程序 AnyCreator 上注册的用户。 AnyTag 还为用户的品牌拥有的社交媒体帐户提供社交媒体分析，包括人口统计和帖子分析、竞争对手分析、主题标签分析、品牌提及和 UGC 管理。

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