替代项 - Ansarada

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy 是一款零售定价软件，全球各行业的各种规模的公司都在使用。基于人工智能和机器学习的零售定价软件可帮助电子商务专业人士监控和分析定价数据，并根据其市场策略对产品重新定价。为用户提供定价获取和多种数据分析报告机制。分析可帮助组织识别定价机会，例如哪些产品定价过低，或者是否可以降低价格，但仍保持在所需的利润率范围内。通过将 Price2Spy 与 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析两组数据。这可以帮助您识别访问量高但销售量低的产品、通过不提高价格而浪费钱的产品，以及分析滞销产品的方法。 Price2Spy 的 API 能够与组织的软件紧密集成，并允许自...