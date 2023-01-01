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AnkiWeb 是 Anki 电脑版的免费伴侣。当您无法访问家用计算机时，AnkiWeb 可用于在线复习，并且可用于使您的卡片在多台机器上保持同步。 AnkiWeb 旨在与 Anki 的计算机版本结合使用。虽然可以创建基本的纯文本卡片并仅使用 AnkiWeb 进行查看、下载共享卡片组、利用多媒体功能等，但您还需要使用免费的计算机版本。如果您之前没有使用过Anki，请从电脑版开始。
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