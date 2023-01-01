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印度最大的 B2B 社区平台，受到超过 100 万中小企业的信赖。 Anar 将经过验证的制造商、批发商和零售商联系起来，促进顺畅的沟通和交易。 中小型企业可以通过 Anar 发现流行产品、发布询价并发展业务

网站： anar.biz

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