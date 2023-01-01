替代项 - Anaplan

ElevateHQ

elevate.so

ElevateHQ 是一款专为不断壮大的销售团队而构建的销售佣金软件。但我们不仅仅停留在自动化销售佣金上。 ElevateHQ 旨在升级公司利用销售激励措施来激励员工的方式。我们相信只有当人们受到激励时才能取得伟大的成果 - 而我们的产品只是这一理念的延伸。在更日常的层面上，我们的产品消除了手动销售激励计算背后的繁重工作，并允许公司尝试 spiff - 适用于每个销售代表 - 而不仅仅是表现最佳的人。