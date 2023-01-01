替代项 - Amie
Google Calendar
workspace.google.com
Google 日历是 Google 开发的时间管理和日程安排服务。它于 2006 年 4 月 13 日发布测试版，并于 2009 年 7 月正式发布，在网络上以及作为 Android 和 iOS 平台的移动应用程序发布。 Google 日历允许用户创建和编辑事件。可以为事件启用提醒，并提供类型和时间选项。还可以添加活动地点，并可以邀请其他用户参加活动。用户可以启用或禁用特殊日历的可见性，包括生日（应用程序从 Google 联系人中检索出生日期并每年显示生日贺卡）和假期（显示特殊场合日期的特定国家/地区日历）。随着时间的推移，谷歌添加了利用机器学习的功能，包括“来自 Gmail 的事件”，其中...
TimeTree
timetreeapp.com
如果你把时间与那些与你有共同兴趣、和你一起出去玩的人联系起来，你将能够规划一个更加美好的未来。
Proton Calendar
proton.me
使用 ProtonMail 开发人员提供的加密开源日历来保护您的计划的私密性。
iCloud Calendar
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的日历创建和管理生活各个领域的日历。您所做的更改会自动显示在 iCloud.com 上以及您设置 iCloud for Calendar 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的日历 App，或者 Windows 电脑上的 Microsoft Outlook。
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和共享会议和活动时间，并自动获取提醒。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
Outlook Calendar Business
microsoft.com
安排和共享会议和活动时间，并自动获取提醒。 适用于 Microsoft 365 (Office 365) 订阅者的 Microsoft Outlook 日历。 Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。 Outlook 网页版可供 Office 365 和 Exc...
Zoho Calendar
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 6000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Calendar
calendar.com
日历利用机器学习的力量，为会议的召开时间、地点和方式提供智能建议。
네이버 캘린더
calendar.naver.com
使用 NAVER 日历应用程序享受规划一天的乐趣 - 各种设计来查看您的日历和黑暗模式 - 700 个免费贴纸可供定制 - 当天的天气信息和智能简报
Notion Calendar
notion.so
Cron 是专业人士和团队的下一代日历。
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
权威的免费日历应用程序，Yahoo! Calendar！您可以轻松地对约会进行颜色编码，这样您就不会错过任何重要的约会。当您忙碌时，您可以使用便捷的印章功能轻松安排约会。
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar 是一项用于规划日常任务（从常规活动到重要会议）的服务。
Koalendar
koalendar.com
消除来回的会议安排。 更快地安排您的约会，忘记来回的电子邮件。您的日程安排得满满的，您也能保持高效。
Kalender
termine.schule
我们为学校托管日历。 - 作为学校管理人员，您可以在浏览器、Outlook、Thunderbird 或 Android 和 iOS 上编辑日历。 - 所有教师、学生和家长都可以在线查看日历或使用 Outlook、Thunderbird 或在 Android 1 和 iOS 上订阅。 - 如需概览，您可以查看年历并直接从浏览器打印出来。 - 您可以将日历嵌入学校主页上的定制设计中。我们推荐主页.schule
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar 是一款日历应用程序，适合希望控制和灵活安排日程的个人和团队。
Calenday
calenday.co
共享日历一起计划
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise 是下一代日历，可帮助您找到时间做重要的事情。
Calendar.online
calendar.online
在线日历，为团队和团体提供多种功能。 Calendar.online 是一款免费的在线日历，适用于团队和团体，无需登录即可通过访问链接轻松访问。
FlowSavvy
flowsavvy.app
简单模式下的时间限制。 不仅仅是一个待办事项列表。不仅仅是一本日历。 智能日历为您安排一天的时间。