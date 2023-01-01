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AMC 是一些最受欢迎和广受好评的电视节目的所在地。登录您的电视提供商，随时了解您最喜爱的 AMC 原创剧集的最新完整剧集和视频附加内容。使用您的 iPhone 或 iPad 进行 Airplay 或直接投射到电视上。 AMC 原创节目包括有线电视历史上收视率最高的剧集《行尸走肉》、《行尸之惧》、《传教士》、《风骚律师》、《迪特兰》、《人类》、《走进荒原》、《麦克黑手党》、《恐怖》等等。 有线电视提供商包括 AT&T U-Verse、COX、DIRECTV、DISH、Optimum、Xfinity 和 Verizon FiOS 等。 AMC Premiere 订户可以欣赏当前季的 AMC 节目 - 无广告、点播，并且可以在观看直播电视的同时在应用程序中观看。 AMC Premiere 订阅者还可以在精选节目播出前抢先观看或观看全季节目，以及独家加长剧集、奖励场景、先睹为快、未剪辑电影等特殊内容。 AMC Premiere 订户还可以下载当季完整剧集，以便在 iPhone 或 iPad 上离线观看。

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