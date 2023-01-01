Ambient Weather 将站主、预报员和爱好者与发展最快的在线社区联系起来，获取超本地化的天气见解。 Ambient Weather 认为天气是个人化的。因此，我们重新设计了我们的应用程序，使其适合移动设备，以便您可以将其带到任何地方。干净、精简的界面使您可以更轻松地查看当前状况以及即将到来的每日和每周预测。将您的 Ambient 个人气象站连接到我们的在线平台可解锁许多独特的社交功能： 通过查看他们的提要、评论、喜欢帖子以及与其他社交网络共享仪表板中的图块，与不断发展的大型天气社区进行互动。 自定义仪表板上的图块，以重点关注最重要的测量结果。当情况发生变化时设置警报或警告您即将发生的事件。 创建您自己的预测并将其发布到在线社区。创建您自己的帖子来突出显示天气事件、分享天气图像或您收集的其他信息。 不要跟随天气。让天气跟着你。

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