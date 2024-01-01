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网站：alttext.ai

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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

AltText.ai 是一个使用先进的人工智能和计算机视觉技术的图像替代文本生成器。您可以使用我们的网站、WordPress 插件、Shopify 应用程序或流行 CMS 平台的集成来生成替代文本。我们支持生成 130 多种语言的替代文本，向您的替代文本添加 SEO 关键字，甚至使用您的产品名称和品牌专门的电子商务产品替代文本。 Alt 文本对于 SEO 和网站可访问性非常重要。无需雇用文案撰稿人或尝试自己编写数千个图像描述，而是使用 AltText.ai 快速处理所有图像并为您的网站生成极其准确的替代文本！

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