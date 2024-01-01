替代项 - Alteryx
MATLAB Online
mathworks.com
只要可以访问 Internet，MATLAB Online 就可以通过任何标准 Web 浏览器访问 MATLAB。 MATLAB Online 提供云存储和同步，以及通过在线共享和发布进行协作，使其成为教学、学习和轻量级访问的理想选择。
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Grow
grow.com
商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Scribble Maps
scribblemaps.com
轻松创建、分析和共享地图。与朋友分享、在网站上嵌入地图以及创建图像或 PDF。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基于云的软件，用于创建和共享交互式网络地图。 绘制地图并与您的位置数据交互 使用 Esri 的基于 Web 的地图软件 ArcGIS Online 构建交互式 Web 地图。当您与数据交互、放大和在地图上搜索时，获得新的视角和增强的细节。使用智能、数据驱动的地图样式和直观的分析工具来获取位置情报。通过协作构建和使用地图，在整个组织内有效地工作。与特定的人或全世界分享您的见解。
Domo
domo.com
Domo, Inc. 是一家云软件公司，总部位于美国犹他州亚美利加福克。它专注于商业智能工具和数据可视化。
Sisense
sisense.com
Sisense 的商业智能软件是复杂数据 BI 领域的行业领导者 - 轻松准备、分析和探索来自多个来源的不断增长的数据。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
Mapbox
mapbox.com
开发商的地图和位置。精确的位置数据和强大的开发工具将改变我们探索世界的方式。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是一个协作数据平台，将 SQL、R、Python 和可视化分析结合在一个地方。更快地连接、分析和共享。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Formula Bot
formulabot.com
利用 AI 彻底改变您的数据和电子表格工作流程。 在几秒钟内免费将您的文本说明转换为公式等。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 与您的数据库聊天。 用自然语言提出问题并在几秒钟内获得答案。不再有 SQL 查询，不再有数据科学。
Placer.ai
placer.ai
借助 Placer.ai 的位置智能和人流量洞察，做出更明智的房地产决策并达成更多交易。
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator 可以简单地从您的文本输入创建任何图像！从独特而真实的博客文章照片到富有想象力的插图或动画。挑战您的想象力，立即享受乐趣！
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是一个在线仪表板平台，用于为您的团队或客户构建强大的实时业务仪表板。
Nearmap
nearmap.com
探索比卫星图像和 3D 数据质量更好的高分辨率鸟瞰图，以及为政府和企业提供的自动化见解。
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
Healthcheck.io
healthchecks.io
简单有效的 Cron 作业监控。当您的夜间备份、每周报告、cron 作业和计划任务未按时运行时，我们会通知您。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是一个嵌入式 BI 和分析平台，可提供快速、可靠且易于使用的分析。专为所有业务用户而设计。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
Radar
radar.com
每个产品和服务的位置基础设施。 最具创新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 为全球数亿设备提供基于位置的体验。
Chartio
chartio.com
Chartio 基于云的商业智能和分析解决方案使每个人都可以分析其业务应用程序中的数据。