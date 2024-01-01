替代项 - Altair One

Canva

Canva

canva.com

Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 于 2016 年 3 月 15 日推出的一款在线工具，用于将数据转换为可定制的信息报告和仪表板，作为企业 Google Analytics 360 套件的一部分。 通过交互式仪表板和精美的报告释放数据的力量，激发更明智的业务决策。

Box

Box

box.com

Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。

Kittl

Kittl

kittl.com

使用 Kittl 的人工智能设计工具加快您的工作流程，并即时访问大量令人惊叹的插图、字体、照片、图标和纹理。

Genially

Genially

genial.ly

您自己或与您的团队一起创建演示文稿、信息图表和其他令人惊叹的内容。

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

更快地发现科学。可视化研究导航、引文网络搜索和团队同步。终极科学发现平台。

Looker

Looker

looker.com

Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

为数据科学家和研究人员管理笔记本。

Flourish

Flourish

flourish.studio

美观、简单的数据可视化和讲故事

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。

Grow

Grow

grow.com

商业智能软件可以释放您迫切需要的洞察力，以推动业务增长和转型。

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。

Visme

Visme

visme.co

创建专业的演示文稿、交互式信息图表、精美的设计和引人入胜的视频，全部集中在一处。从今天开始使用 Visme。

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram 是一个易于使用的信息图表和图表制作工具。创建和共享精美的信息图表、在线报告和交互式地图。在这里制作你自己的。

Rose AI

Rose AI

rose.ai

与 Rose 一起更快地进行研究。 利用人工智能的力量，消除浪费在查找、清理、可视化和转换数据上的时间。

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

运行数据科学的整个过程 - 构建机器学习算法、解释结果和预测结果，只需单击一下即可完成。

Metabase

Metabase

metabase.com

在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。

Venngage

Venngage

venngage.com

超过 500 万专业人士认为 Venngage 是信息图表制作者的首选。从 10000 多个专为企业制作的专业模板中进行选择。

Domo

Domo

domo.com

Domo, Inc. 是一家云软件公司，总部位于美国犹他州亚美利加福克。它专注于商业智能工具和数据可视化。

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化 (iAuditor) 进行检查。捕获问题。管理任务。沟通清楚。培训工作团队。各种规模的企业都可以通过安全文化来完成工作。

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense 的商业智能软件是复杂数据 BI 领域的行业领导者 - 轻松准备、分析和探索来自多个来源的不断增长的数据。

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch，快如闪电 - 团队可以轻松构建 AI 的平台。

Observable

Observable

observablehq.com

探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。

Grist

Grist

getgrist.com

世界值得拥有比电子表格更好的工具。 将电子表格的灵活性与数据库的稳健性相结合，以您的方式组织数据。

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph 是用于营销分析和社交媒体报告的最直观的报告工具。立即开始免费试用！无需抄送。

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode 是一个协作数据平台，将 SQL、R、Python 和可视化分析结合在一个地方。更快地连接、分析和共享。

Databox

Databox

databox.com

业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。

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agencyanalytics.com

SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板

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