在 ALLEN Digital，我们利用领先技术公司的顶级技术人才，率先采用技术驱动的教育方法。通过与 Bodhi Tree Systems（一家以打造和扩展技术优先品牌而闻名的著名风险投资公司）的战略合作，我们正在以技术优先的方式彻底改变教育。 我们解决当前教育领域的两个关键挑战：需要更加重视整体学习和采用一刀切的方法。我们正在利用人工智能开发创新的教育技术平台，为学生提供引人入胜的端到端学习体验。我们的目标是通过提供超越传统课堂的个性化学习体验来满足个人学习需求并推动学习成果的显着改善，从而改变教育。

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