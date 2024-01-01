替代项 - Alarm.com

Brivo

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Brivo 是商业地产、多户住宅和大型分布式企业移动、基于云的访问控制领域的全球领导者。 Brivo 全面的产品生态系统和开放 API 为企业提供强大的数字工具，以提高安全自动化、提升员工和租户体验，并提高建筑环境中所有人员和资产的安全性。 Brivo 的楼宇门禁平台在二十多年前创建了这一类别，现已成为全球最大的客户设施集合的数字基础，受到 42 个国家/地区超过 3 亿平方英尺安全空间的超过 2300 万用户的信赖。 Brivo 致力于更好的安全性，这意味着为业主、管理者和租户提供最好的技术和支持，帮助他们从生活、工作和娱乐的建筑中寻求更多好处。 Brivo 的综合产品套件包括访问控制、智...