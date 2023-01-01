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将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

AkkenCloud 是适用于人员配置和招聘机构的最全面的企业级云平台，旨在简化前台、办公室间和后台工作流程。通过使用 AkkenCloud 平台，客户看到了效率、安置和盈利能力的提高。 AkkenCloud 在一个平台内管理着超过 1,480 万名候选人和 33,000 名用户，其客户规模和成功与日俱增。

网站： login.akken.com

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