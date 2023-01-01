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现在是娱乐时间！体验在超过 13 个 OTT 上在线观看各种电影和电视剧的快感，让您流连忘返。沉浸在娱乐世界中，您可以下载 Airtel Xstream 应用程序，并在一个地方观看超过 13 个 OTT 上的 10,000 多部电影和网络连续剧。该应用程序提供不同类型的电影、电视节目以及来自各种 OTT 平台的原创作品 - 所有这些都集中在一个保护伞下。 Airtel Xstream 推出了两个新包： 1. Xstream Premium Pack，为您提供超过 13 个 OTT 的 Xstream 娱乐，全部集中在一处。 2. Xstream 移动包，您只需在 Airtel Xstream 应用程序上订阅即可获得与订阅捆绑在一起的电信服务，无需额外付费即可解锁一个 Xstream 频道。
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