替代项 - Airtable
Google Sheets
google.com
Google Sheets 是一个电子表格程序，是 Google 在其 Google Drive 服务中提供的免费网络软件办公套件的一部分。该服务还包括谷歌文档和谷歌幻灯片，分别是文字处理器和演示程序。 Google Sheets 可作为网络应用程序、适用于 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的移动应用程序以及 Google ChromeOS 上的桌面应用程序使用。该应用程序与 Microsoft Excel 文件格式兼容。 该应用程序允许用户在线创建和编辑文件，同时与其他用户实时协作。用户通过显示更改的修订历史记录来跟踪编辑。编辑者的位置以编辑者特定的颜色和光标...
Microsoft Excel Online
microsoft.com
使用 Microsoft Excel 在线版本创建、编辑和共享 Excel 电子表格。与其他人实时合作处理共享项目。 Microsoft Excel 是 Microsoft 为 Windows、macOS、Android 和 iOS 开发的电子表格。它具有计算、图形工具、数据透视表和称为 Visual Basic for Applications 的宏编程语言。它是这些平台上应用非常广泛的电子表格，特别是自 1993 年版本 5 以来，它已经取代 Lotus 1-2-3 成为电子表格的行业标准。 Excel 是 Microsoft Office 软件套件的一部分。
Zoho Sheet
zoho.com
适用于协作团队的电子表格软件。 使用 Zoho Sheet 免费创建、编辑和共享电子表格。
iCloud Numbers
icloud.com
Numbers 是一款由 Apple Inc. 开发的电子表格应用程序，与 Keynote 和 Pages 一起作为 iWork 生产力套件的一部分。 Numbers 适用于 iOS、macOS High Sierra 或更高版本。 OS X 上的 Numbers 1.0 于 2007 年 8 月 7 日发布，使其成为 iWork 套件中的最新应用程序。