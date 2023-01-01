替代项 - AIO Store Locator

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在 Partoo，我们的使命是让企业在互联网上更加引人注目，提高他们的电子声誉并帮助他们赢得更多客户。我们的一体化解决方案通过直观的仪表板支持战略决策，使决策者能够衡量投资回报率并培养持久的客户关系。 Partoo 与各行各业的众多本地和国际公司合作，包括中小企业以及麦当劳、丰田、家乐福和 Sports Direct 等大型公司。我们的本地列表解决方案非常简单，使公司能够在本地和品牌级别管理该工具。 Partoo 拥有一支由 400 多名专业人士组成的团队，为 100 多个国家/地区的 400 多家客户提供服务 产品详细信息 Partoo 通过实现其 3 个目标，利用以下产品帮助公司发展：找到...