替代项 - Agility PR Solutions
Feedly
feedly.com
Feedly（风格化为 feedly）是一个新闻聚合应用程序，适用于运行 iOS 和 Android 的各种 Web 浏览器和移动设备。它还可以作为基于云的服务提供。它从各种在线来源编译新闻提要，供用户定制并与其他人共享。 Feedly 由 DevHD 于 2008 年首次发布。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题的内容营销数据，为超过 50 万营销人员的策略提供支持。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的电视、广播、新闻、播客和社交媒体监控服务，以及业内最准确的媒体联系数据库。
Awario
awario.com
免费开始品牌监控！跟踪网络资源上的提及，分析您的竞争对手，监控您的利基影响者，并在社交网络上寻找潜在客户！
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共关系和赢得媒体软件公司和服务提供商。该公司在开曼群岛注册成立，总部位于伊利诺伊州芝加哥；与世界各地的客户一起。该公司于 2017 年 6 月通过反向并购上市。除了基于网络的公关和赢得媒体软件即服务 (SaaS) 套件 Cision Communications Cloud 之外，该公司还拥有在线宣传和媒体服务 PRNewswire、PRWeb、Bulletin Intelligence、 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新闻专线。该公司在...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款基于网络的软件，可帮助世界上最优秀的营销人员推广他们的产品、服务和内容，以建立链接、口碑和品牌。
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客户。获得高质量的反向链接。不再想知道如何获得免费宣传。我们的软件可以帮助您自己获得高质量的反向链接。如此简单，就像魔术一样。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潜在客户 » 推介 HARO 的策略和指导
Brand24
brand24.com
Brand24 可让您即时访问网络上有关您品牌的提及。
Business Wire
businesswire.com
新闻稿发布和监管披露领域的全球领导者。公共关系和投资者关系专业人士依靠美国商业资讯来实现广泛且有针对性的市场覆盖。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Mention
mention.com
获取一款一体化工具，让您能够倾听受众的意见、发布精彩的帖子并回复客户。
Dataminr
dataminr.com
客户依靠 Dataminr 的人工智能平台来获取高影响事件和新兴风险的早期信号，从而充满信心地做出反应并更有效地管理危机
JustReachOut
justreachout.io
公关软件和指南可帮助您获得发展业务所需的曝光度。了解一位记者是否适合您的故事，请主动联系。我们的软件可以让您找到最相关的记者、出版物、新闻机会、播客和失效链接，这样您就可以充满信心地进行宣传。我们的 PR PRO 计划训练您采用最佳的策略和策略，以便您开始持续产生一致的曝光。搜索 我们的搜索引擎通过针对每个焦点的专用搜索渠道来显示最相关的记者、内容和新闻机会。外展 使用预先填充的推介模板可以产生最高的打开率和响应率。根据我们 5,000 多名用户的见解跟踪您的推介分析。指导 通过使用独特的对话开头和公关策略，让您的公关宣传从竞争对手中脱颖而出，所有这些都在我们的公关培训视频和平台内指南中进行了...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 团队创建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驱动的生成式 AI 新闻稿撰写工具，可帮助您在几分钟内创建引人注目且引人注目的新闻稿。始终建议人工编辑——切勿完全依赖人工智能。
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
Coinscribble
coinscribble.com
什么是Coinscribble？ Coinscribble 是一个面向加密货币、区块链、Web3 和 NFT 行业的新闻稿通讯服务平台。 Coinscribble 旨在帮助 Web3 公司获得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等领先加密媒体和新闻平台的有保证的优质报道。 Coinsscribble 的幕后黑手是谁？ Coinscribble 的背后是 Coinbound，这是一家领先的 Web3 营销机构，其客户包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
Diffbot
diffbot.com
无需网页抓取的网页数据。通过 Diffbot 查询网络上万亿条连接的内容或按需提取它们。
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一个讲故事的平台，帮助组织发布、分发和拥有他们的故事，以吸引粉丝。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 寻找记者、为您的故事获取媒体报道、监控新闻并报告您的公关影响。记者可以建立作品集并加速他们的职业生涯。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是创建和广播您自己的在线广播电台的第一平台。该解决方案还提供统包服务来支持广播电台的数字开发（网站、移动应用程序、联网扬声器、电视和汽车）。如今，他们在 170 个国家/地区拥有 3,000 多个广播电台。 RadioKing 始终寻求新的挑战，想象并开发新的解决方案来塑造明天的无线电。
PR Newswire
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美通社的新闻发布、定位、监控和营销解决方案可帮助您与全球目标受众建立联系并互动。
Contify
contify.com
Contiify 是一个支持人工智能的市场和竞争情报平台，用于跟踪竞争对手、客户和行业细分的信息。
Storiad
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Storiad 帮助作者规划、部署和管理数字图书促销活动，以吸引合适的图书受众，从而提高图书认知度并增加图书销量。