替代项 - Adversus
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ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
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旨在增加销售的沟通工具可提高入站和出站营销活动的投资回报率： 入站：在 1 分钟内致电每一位新潜在客户 出站：通过致电营销活动吸引更多潜在客户
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通过全球交互式业务通信平台 Squaretalk 增强您的业务能力并为优化通信铺平道路。为我们的客户创建一个智能、统一的平台是我们团队中每个人的目标，虽然 Squaretalk 为商业通信提供了一个互连的生态系统，但我们也可以提供个性化的解决方案。 Axiom 是我们全功能的云 PBX。 Axiom 与一些世界领先的 CRM 集成，为通信中心提供了向全球客户提供个性化服务所需的工具。只需单击一下即可拨打电话，直接从 CRM 管理呼叫流量。在每次通话期间查看来电者详细信息和购买历史记录，记录所有通话并将其链接到您的 CRM。 Axiom 还为管理员提供了广泛的功能，可以实时监控呼叫和座席、向座席...
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Sales 使用 Salesfinity AI 并行拨号器进行即时客户对话。花更少的时间听拨号音和语音邮件，而花更多的时间与潜在客户交谈。我们的人工智能将自动记录呼叫、研究潜在客户和导航拨号树。
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Nooks 是一款人工智能驱动的虚拟拨号器和虚拟销售平台，可帮助 SDR 团队将对话效率提升 5 倍并大幅提高工作效率。
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