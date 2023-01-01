WebCatalogWebCatalog
ADrPlexus

ADrPlexus

learn.adrplexus.com

使用网络应用程序

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 ADrPlexus 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

ADrPlexus 医学学习应用程序是 AdrPlexus 技术部门为医生提供的数字资源。我们的应用程序是同类应用程序之一，为有志者提供电子学习的一站式场所。具有最高投入产出比的精选内容以及概念性和有时限的方法使 ADrPlexus 应用程序成为 NeXT 和 INI-CET 非常有效的学习工具

网站： adrplexus.com

免责声明：WebCatalog 与 ADrPlexus 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Neet Physics Kota

Neet Physics Kota

neetphysicskota.com

CBC Listen

CBC Listen

cbc.ca

Physeo

Physeo

physeo.com

MedAngle

MedAngle

medangle.com

Lybrate

Lybrate

lybrate.com

Maestro

Maestro

app.maestrocr.com

Supermocks

Supermocks

mocks.supermocks.com

Selar

Selar

selar.co

Mercari

Mercari

mercari.com

Clever

Clever

clever.com

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

Jurny

Jurny

mos.jurny.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策