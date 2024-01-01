替代项 - ADP
Kwork
kwork.com
Kwork 是一个全球自由职业市场，提供起价 10 美元的固定价格服务。从网页开发和设计到音乐创作、SMM、SEO、视频编辑等等 - 总有一款服务可以满足您的各种需求！
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别关注帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Empower
empower.com
我们随时帮助您实现所有财务目标——从现在的财务状况到您未来想象的退休生活。
Central Test
centraltest.com
预测性人才评估解决方案：用于在招聘和人才发展方面做出最佳决策的心理测试、视频面试、360 度反馈。
Alight
alight.com
从受聘到退休，乃至以后，您的员工都依赖您提供资源来增强他们的健康、财富和福祉。通过数据和技术将权力交给他们，通过及时、更广泛的互联洞察提供清晰的信息。为您的员工和企业带来更好的成果。
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire 是一款简单而强大的基于云的招聘工具，可以轻松发布到招聘网站和管理候选人。轻松创建新的职位帖子并将其发布到重要的职位委员会。通过社交媒体进行宣传并审查简历、下载提交的文件并附加反馈、评级和关键字。 TriNet Hires 在线和移动应用程序使您的企业能够快速高效地聘用最优秀的人才。
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR 是全球领先的就业平台，让企业能够轻松地在国际上聘用团队。 ChaadHR 负责数十个国家的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。我们铁定的知识产权保护和行业领先的安全保证让您在全球范围内高枕无忧。我们只收取固定的一笔低统一费率费用，而不是按百分比收取，以便帮助您控制预算。
Allevity
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Allevity 让客户可以自由地重新做他们喜欢做的事情。 45 年来，他们通过一整套全面的雇主解决方案让雇主安心无忧。客户相信 Allevity 能够专业地处理他们的人力资源、工资、招聘和人员配置。 Allevity 的使命是成为您的最佳商业决策。人力资源 Allevity 通过以下方式帮助您经营业务： - 解读不明确的雇佣法律和法规 - 使您的公司符合劳工标准 - 处理福利和工人赔偿 - 将您从繁琐的员工任务中解放出来 薪资 Allevity 的薪资外包选项让您有时间重新投入工作。我们提供： - 薪资处理的繁重工作 - 真正合作伙伴关系的体验 - 为您的帐户配置的软件框架 您保留： - 您...
PayEntry
payentry.com
Payentry 提供的技术使薪资服务变得简单——强大的处理引擎以及最直观的工作流程和用户体验。我们的最新版本 NextGen 使 Payentry 在线薪资软件平台变得更快、更集成且更易于使用。了解与我们的客户一起构建、为我们的客户打造的薪资平台的不同之处。
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics 不仅仅是一项一次性评估；它是一种通用语言，使个人能够更好地了解自己以及与他们一起工作和互动的人。通过认识到每个人提出的不同观点，可以最大限度地减少摩擦点并提高生产力。我们的方法为加深理解打开了大门，我们的 Simpli5 平台可以在您的日常生活中持续应用。如果您正在寻找一种直接适用于手头工作并且可以融入公司文化核心的工具，5 Dynamics 非常适合您。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp 是一个员工敬业度平台，比市场上任何其他平台都更努力、更智能地为您的企业服务。这是一款由专业员工体验 (EX) 教练推动的移动应用程序，旨在激励和激励您的员工做到最好，并在工作中更加快乐。 RehvUp 是一个专用网络，旨在以前所未有的方式建立社会联系并加强各级员工之间的联系，同时提高工作场所士气、生产力和利润。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度领先的数字信任平台，已对 3000 多个满意的客户完成了超过 1 亿次验证和背景调查。 OnGrid 提供 100 多项检查，包括身份、地址、教育、就业、法庭记录、警方验证，以及专业推荐、信用、全球数据库和负面媒体检查。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 帮助求职者在呼叫中心、制造、航运和其他轻工业行业找到工作
Enablo
enablo.com
Enablo 与规模企业合作，为任何地方的每个人提供最佳的工作体验并推动联系、沟通、协作和生产力。他们与 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了独家合作伙伴关系，与客户并肩工作，推出和嵌入这些工具，然后衡量并推动他们持续取得成功。 Enablo 已帮助数百家组织转变其文化，使人们能够共同完成最好的工作。
Aadmi
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Aadmi Consulting 为您所有企业的人力资本需求提供全生命周期的人力资源支持。
G&A Partners
gnapartners.com
通过在人力资源、员工福利、工资管理和工作场所安全领域提供经过验证的解决方案和技术，G&A Partners 减轻了繁琐的管理任务的负担，使企业主能够将时间、才能和精力集中在公司发展上。作为人力资源外包提供商，G&A Partners 为您提供专注于业务所需的时间。我们的合作伙伴关系并不是从推销开始，而是从发现您独特的业务需求并制定定制的、透明的解决方案开始。凭借经过认证的人力资源专家、尖端技术和以客户为中心的方法，我们可以减轻您的人力资源负担，并帮助您制定人员战略，将时间重新交到您手中。
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通过 Aflac，无论您是大型企业还是小型企业，您都可以为您的员工提供他们期望从大公司获得的福利，帮助您的企业脱颖而出。
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自 1986 年以来，Insperity 提供人力资源和业务解决方案，帮助美国最好的公司繁荣发展。
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Monark HQ 是一个员工福利报价系统，可帮助经纪人为雇主报价员工福利。
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专门从事人力资源和劳动法合规的人力资源外包和咨询公司。
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FrankCrum 提供外包人力资源、工资和工资管理、员工福利和福利管理、401(k)、工人薪酬和人力资源解决方案。
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退休基金行业追踪服务提供商 无法追踪的会员：基金首席官员的噩梦 我们有一个共同的目标，让 TraceGenie 协助您的基金。我们的费用与市场相关，通过使用 TraceGenie 平台，您可以放心获得全面的控制和责任、快速的周转时间、最小的欺诈风险，并且知道您的指令掌握在最有能力的手中，让您高枕无忧
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Bennie 的全球福利平台通过一系列现代解决方案（包括咨询、保险和辅导）帮助雇主、雇员及其家属蓬勃发展。 Bennie 受到世界上最具创新力的公司的信赖，它是超越传统福利的一站式解决方案，包括员工辅导、财产和意外伤害保险等。 Bennie 应用程序是员工轻松查找和了解福利信息的首选资源。从查看 ID 卡到查找网络内提供商，再到浏览 Bennie’s Marketplace，会员可以轻松获得所需的福利信息和工具。 Bennie 的医疗保健礼宾服务 Ask Bennie 是为会员提供专门支持的终极工具。会员可以直接在应用程序上与 Ask Bennie Advocate 聊天，以获得有关公开注册、...
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关于 Inspira Financial Inspira Financial 提供健康、财富、退休和福利解决方案，加强和简化健康和财富之旅。 Inspira 拥有超过 700 万客户，托管着超过 620 亿美元的资产，与数千名雇主、计划发起人、记录管理人、TPA 和其他机构合作伙伴合作，帮助他们关心的人计划、储蓄和投资，打造更光明的未来。 Inspira 通过我们的自动展期服务、健康储蓄账户、紧急储蓄基金、托管服务等不懈地追求为所有人带来更好的结果。了解更多信息，请访问 inspirafinancial.com。
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Lumity 的现代福利解决方案将专门的服务和专业知识与强大的数据洞察力和技术相结合，以减轻雇主和雇员管理和选择健康计划和福利的痛苦。
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Block Advisors 是一家提供税务准备和规划服务的公司，旨在帮助个人和企业应对任何复杂的税务情况。