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使用 WebCatalog 上“ADLN”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

发展数字业务的完美工具 实时聊天、聊天机器人、适用于您的团队和社交媒体帐户的单一收件箱，以及与您需要的许多应用程序的 Telegram 集成。

网站： adln.io

免责声明：WebCatalog 与“ADLN”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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