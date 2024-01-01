替代项 - Adjust
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）为应用程序分析数据提供易于使用的平台和工具。与我们一起更有效地运行您的应用程序业务的每个阶段。
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的移动营销活动，获得有关客户旅程的宝贵见解，并做出有影响力的决策。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
Branch
branch.io
数字品牌在 Branch 上成长。利用企业级解决方案发展您的业务，该解决方案旨在提高端到端用户参与度，并提供跨所有设备、渠道和平台的营销效果的全面衡量。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 通过在简单的界面中提供可操作的见解，促进了世界上最受欢迎的应用程序和游戏的增长。 → 免费试用我们！
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 应用程序审核管理和 ASO 工具。分析反馈、管理评级和回复评论，增加 App Store、Google Play、Amazon 的自然下载量。
Sensor Tower
sensortower.com
推动应用程序增长的数据 Sensor Tower 为您提供数据和见解 需要掌握移动应用程序生态系统。
App Radar
appradar.com
应用雷达专注于自然和付费应用用户获取，让您将自助服务工具与托管服务结合起来进行应用商店营销。这样您就可以自己或在我们专家的支持下更快地成长。 App Radar 的国际团队已帮助 iTranslate、Kolibri Games、Wargaming 等世界上最成功的移动公司等客户实现了超过 1 亿次下载。
Apptopia
apptopia.com
移动世界的可操作数据——我们提供世界上每个移动应用程序和发布商的性能数据。这些数据点可通过 API 和/或我们直观的网络工具获得。我们不仅为您提供数据，我们还为您提供答案。移动发行商和开发商、服务提供商和投资者每天都使用我们经济实惠的竞争情报工具来了解和监控竞争对手、为业务战略提供信息并识别新兴消费者的兴趣和趋势。 Apptopia 的独特之处在于它还能够提供 SDK 识别和分析、类别级别分析以及可定制的行业报告。我们还提供一整套用户获取工具。效果数据（适用于 50 多个国家/地区）包括下载量、DAU、MAU、会话数、排名、用户保留率、跨应用使用情况、SDK 分析、IAP 收入、广告收入、广告...
42matters
42matters.com
42matters 是移动和联网电视 (CTV) 应用程序智能的领先提供商。我们最先进的机器学习算法可提供对应用程序市场的全面洞察，使组织能够建立更强大、更明智的业务。我们跟踪 12 个领先应用商店中超过 1700 万个已发布和未发布的应用程序，包括 Google Play、Apple App Store、Amazon Appstore、华为 AppGallery、腾讯 MyApp、Roku Channel Store、Apple TV tvOS App Store、Amazon Fire TV、Google TV、三星智能电视应用程序、LG Content Store 和 Vizio Sma...
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile 是一款面向开发人员、营销人员和 ASO 专家的综合移动应用程序分析工具。该平台是做什么用的？ • 进行移动应用程序市场的营销研究； • 关键词的选择和分析（60多个国家）； • 竞争对手研究； • 跟踪应用程序的位置和搜索查询的应用内购买。与其他分析相比，我们的优势是什么？ • 最准确的搜索查询流量指标； • 最方便、最友好的用户界面； • 用于进行营销研究和寻找最有利可图的利基市场的工具； • 跟踪App Store 的应用内购买情况； • 任何应用程序索引所依据的关键字的完整列表； • ASO 的创建速度快十倍； • 团队的多重访问。 ASO 工具： • 搜索查询的选择...
Applytics
applytics.ai
Applytics 是一款全面的 ASO 工具，旨在帮助应用程序开发人员和营销人员提高应用程序在应用程序商店中的可见性和性能。凭借关键字研究和跟踪、竞争对手分析和应用程序商店列表优化等强大功能，Applytics 使用户能够做出数据驱动的决策，以增强可发现性并增加下载量。
Metrikal
metrikal.io
ShyftUP 是一家移动 UA 机构，它构建了 Metrikal 供其客户内部使用。其他分析产品无法捕获所需的可操作数据。 Metrikal 仪表板上的每个数据连接、显示的每个数据可视化以及报告的每个 KPI 都会影响增长。我们的业务：揭开 ASO 绩效的神秘面纱 - Metrikal 是应用营销报告和分析的一站式商店。在一处可视化并量化 ASO 工作的真正影响。重新访问您的应用程序历史数据以做出更好的未来决策。整合 ASO KPI - Metrikal 连接 App Store Connect、Apple Search Ads、Google Play 开发者控制台和 Mobile Acti...
ASOlytics
asolytics.pro
Asolytics 是一项 ASO 服务，用于提高应用程序性能并增加应用程序的自然下载量。借助 Asolytics 工具，应用程序所有者可以提高应用程序的可见性并最大限度地提高收入。
Asodesk
asodesk.com
Asodesk 为您的团队提供世界一流的应用商店优化、评论回复自动化以及 App Store 和 Google Play 上的竞争对手研究工具
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Airbridge
airbridge.io
适用于网络和应用程序的通用归因平台，可衡量跨设备、身份和平台的真实营销效果。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. 是一家实时数据解决方案公司，为数据驱动的营销人员提供领先的全渠道衡量和归因解决方案。 Kochava 的营销操作系统™ (m/OS) 为广告商和发布商提供了一个无缝集成和管理客户身份、衡量和数据控制的平台。与当今使用的复杂、孤立的技术堆栈不同，m/OS 采取了下一步：将所有数据和关键的全渠道解决方案统一到一个超越数据聚合和报告的有凝聚力的操作系统中。 m/OS 为无限的广告商和发布商工具提供了基础，包括在平台上构建第三方解决方案的选项。通过设计，m/OS 通过使数据可访问且可操作来促进成功，从而最大限度地提高投资回报率。凭借以客户为导向的创新文化、对数据安全的专注以及...
Cometly
cometly.com
Cometly 是一个归因云平台，使企业能够为其广告活动获得更准确的归因，并根据准确的数据做出更明智的广告优化决策。
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Upptic Games Growth Platform 是您的指挥中心，为您的移动、PC 或 Web3 游戏提供营销洞察和增长运营。使用我们的分析平台定义您的营销目标并按渠道或广告网络、创意资产、地理位置、活动等跟踪绩效。通过我们跨 iOS 或 Android 的隐私就绪预测 SKAN 模型，了解真正的投资回报率，无论营销渠道或平台如何。使用我们的创意开发中心管理您的创意工作流程、反馈流程并存储从概念到部署的营销资产。让您的用户获取、创意和数据科学团队与明确的业务目标保持一致，以最大限度地提高营销工作的影响力和盈利能力。
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让您的应用登上顶峰！通过 GPT-4 支持的关键字建议、创意和评论优化，最大限度地提高应用的展示次数和自然下载量。我们自己的语言分析算法甚至可以对韩语和日语进行更准确的关键字细分。
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Appfigures 为应用程序开发者提供了了解其业务、竞争和行业所需的工具以及取得成功所需的工具。但还有更多 - 一切都简单直观，并且有大量指南和实践培训资源可供您掌握该工艺。
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Madgicx：E-com 广告云提供全方位的解决方案，帮助 Meta 广告商优化其广告的所有领域 - 包括 Facebook 跟踪、自动化、定位、创意和广告管理。
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MobileAction 是首屈一指的移动 UA 优化平台！作为 Apple Search Ads 的官方合作伙伴，它通过数据驱动的智能工具推动移动应用的增长。 MobileAction 全面了解对于客户获取、保留和参与至关重要的动态移动环境。它可以帮助应用程序增长营销人员和所有者调动他们的策略，调整他们的路线图，渗透未开发的市场，并提高他们的投资回报率。我们的解决方案使应用程序所有者、用户获取经理和应用程序开发专业人士能够解决移动行业的复杂问题，使他们能够在不断发展的市场中塑造成功的故事。简而言之，MobileAction 帮助移动营销人员： 促进应用程序下载 解锁竞争对手的数据 发现最新趋...
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跟踪您的 App Store 链接。将您的应用商店链接缩短为 taps.io 链接以获取点击次数等。
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应用程序开发人员的移动营销数据。 SKAdNetwork 报告、免费归因、广告收入 LTV、成本和广告收入汇总、自动化 API、按需内部 BI。