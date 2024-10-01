替代项 - iSpot.tv
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 通过智能营销自动化平台推动更智能的数字关系，该平台由所有客户推动，并从第一天起就进行了规模化设计。 Klaviyo 建立在灵活、实时的数据库之上，集中了所有客户数据（来自整个技术堆栈、任意时间长度、完整的详细信息），可以轻松创建、交付和优化令人难以置信的复杂和个性化体验。电子邮件、短信、移动应用程序、评论、网络、付费广告等等。使用 Klaviyo 加入超过 13 万付费客户的行列，提高转化率和客户终身价值，并按照他们自己的方式实现增长。了解更多信息，请访问 klaviyo.com。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。我们的营销分析和业务通信解决方案为超过 200,000 家企业提供服务，并与领先的营销和销售软件集成，提供实时洞察，帮助我们的客户充满信心地进行营销。
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
营销自动化软件可实现更快的业务增长。 Zoho MarketingHub 是一款一体化营销自动化软件，可帮助您成功管理跨多个渠道的营销活动。产生更多潜在客户，将其转化为客户，并保留更长时间。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一专为营销机构设计的报告平台。这个易于使用的平台可以节省您的时间，改进报告流程，并通过富有洞察力的报告和实时、可定制的营销仪表板来展示您的全面营销影响力，给您的客户留下深刻的印象。在单一、无缝的仪表板中连接和监控每个客户的营销渠道。 AgencyAnalytics 与 80 多个平台集成，可跟踪和报告 SEO、PPC、呼叫跟踪、社交媒体、电子邮件营销、电子商务、本地等，所有这些都为您的代理机构提供完全白标。 AgencyAnalytics 还包括一整套 SEO 工具，旨在简化和自动化您的代理机构。每天跟踪排名、监控反向链接、执行技术 SEO 审核，并利用全套...
Funnel
funnel.io
Funnel 是领先的营销数据中心，旨在帮助营销团队掌握自己的绩效。漏斗可以处理无聊的事情和繁重的工作，因此您可以专注于有趣的部分：发现如何改进您的营销。借助 Funnel，您可以连接来自任何营销平台的数据，使用任何可视化工具或数据仓库存储、组织和共享这些数据，而无需编写任何代码。营销数据中心是您营销绩效的单一事实来源。连接您的所有营销数据漏斗让您只需点击几下即可从 500 多个营销和销售平台收集数据。我们快速、可靠、免维护且强大的解决方案使您可以轻松地跨团队、区域或品牌进行扩展。 存储您的数据 Funnel 为您的所有原始数据以及您创建的任何自定义字段提供了一个中央仓库。同时满足最严格的治理...
Whatagraph
whatagraph.com
营销人员拥有多个营销来源、数百个正在运行的营销活动以及需要管理和报告的客户或利益相关者。连接所有数据、处理数据、发现见解并展示投资回报率是一项艰巨的任务。 Whatagraph 是一款直观的一体式营销数据平台，可轻松消除营销人员日常中与数据相关的手动工作和麻烦。您可以用一个平台替换多个缓慢且复杂的工具。与市场上的其他产品不同，Whatagraph 易于使用、可靠，并且使团队中的任何人都可以快速轻松地处理数据（管理、混合和可视化跨渠道数据）：将所有营销数据连接到一个单个集线器，无需第三方工具和连接器。通过无代码转换来管理和组织非结构化、分散的跨渠道数据。对于营销团队中的任何人来说，无需分析技能、...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用于构建和共享实时业务仪表板的轻松工具。 Geckoboard 旨在帮助团队领导为其团队和整个组织提供实时数据，它直接与 80 多种不同的工具和服务集成，帮助您提取数据并在几分钟内向其他人展示专业外观的仪表板。无需编码或培训。通过简单的拖放式界面直接在浏览器中构建仪表板，并从无生气的报告和电子表格中提取重要的数字、指标和 KPI。 Geckoboard 使您的关键数据对每个人都更具吸引力，其可视化效果让任何人都能一目了然，并且会自动更新以始终保持最新状态。使用状态指示器突出显示某些指标中值得注意的变化，这些指示器会引起人们对表现高于或低于预期的数字的注意，并通过单击...
Databox
databox.com
Databox 是一个易于使用的业务分析平台，适合成长型企业。它可以让您轻松集中数据，以便您可以在一个地方查看整个公司的健康状况。然后，它可以帮助您使用数据做出更好的决策并提高公司的绩效。我们采用了复杂企业工具中常见的所有强大分析功能，并使成长中的企业可以使用它们。无需代码即可构建漂亮的自定义仪表板，因此您始终了解自己的表现。创建自动化报告以与您的团队或客户共享更新、仪表板和上下文。为每个团队设定目标，并自动跟踪他们的进度。使用基准来了解您与类似公司的比较情况，并找到改进的机会。使用预测来预测未来绩效并立即制定更好的计划。并通过自定义电子邮件和 Slack 更新自动监控公司的绩效。
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.s...
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一个数据驱动的营销自动化平台，为您提供 360 度客户视图，使您能够通过清理数据、细分受众和个性化自动化营销活动来加速销售并最大限度地保留客户。将客户数据转化为销售额从未如此简单。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、推销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
DashThis
dashthis.com
如果您正在寻找一款具有您所需功能的数字营销报告工具，并且没有复杂的“额外”内容，那么 DashThis 非常适合您！我们与 30 多个数据源集成，对于其他一切，我们有漂亮的 CSV 文件管理器，可以帮助您添加您可能想要在仪表板中包含的任何其他数据。最重要的是，我们以令人惊叹的客户支持而闻名。您不会孤单地拥有一个工具和几篇帮助中心文章（不过，如果您愿意的话，那也没关系！）。如果您需要的是我们团队中的一名专职成员，确保您立即启动并运行，并且随时可以在您需要时回答问题，那么这正是您所得到的！
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的启动管理软件。管理联系人、活动、时装秀、电子邮件活动、数字展厅、在线新闻编辑室。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
Otterfish
otterfish.com
Otterfish 是创建和运行 Facebook 广告和 Instagram 广告的最简单方法。我们专门为那些难以找到时间或技能进行数字营销的中小企业打造了它，Otterfish 让您团队中的任何人都可以轻松运行高性能广告！该软件提供广告创建、发布、受众测试、效果跟踪等功能。提供免费计划，立即尝试。
Supermetrics
supermetrics.com
您的所有营销数据，无论您何时需要。 Supermetrics 简化了来自 100 多个销售和营销平台的数据传输到营销人员用来做出更好决策的分析和报告工具的过程。借助 Supermetrics，企业可以将来自 Facebook 广告、Google Analytics 和 Instagram 等营销和销售平台的孤立数据聚合到他们的首选报告、分析和存储平台中 - 无论是 BI 工具、电子表格还是数据可视化工具、数据湖或数据仓库。结果是您可以更深入地了解营销数据，通过消除手动复制/粘贴节省大量时间和成本，并根据数据支持的决策提高营销绩效。 Supermetrics 使营销人员以及支持他们的分析师和工程...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。