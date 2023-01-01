Acamp 可让您轻松查找和预订露营地。 直接在我们的应用程序中查找、预订和付款。使用地图功能搜索或输入您想去的地点的名称。预订后，您还可以通过应用程序的聊天功能直接与房东联系。 Acamp 灵活、安全且个性化。 我们专注于中小型房东，我们庆祝本地而非全球，我们热爱真实的体验。 在我们的选择中，您会发现小型啤酒厂和农场商店，您会在安静的森林中找到安静的地方，在南部的海滩上找到热闹的地方，在北部的壮丽的山区世界中找到。 通过 Acamp，我们希望提供的不仅仅是一个露营地：在一些房东的帮助下，您还可以预订新鲜出炉的面包或农场饲养的鸡蛋，也许您可​​以租用独木舟、桑拿筏或电动自行车。通过灵活的平台，我们庆祝创意灵魂。 Acamp 是一个很好的工具，可以帮助您规划和优化您的假期，远离拥有数百名客人的过度拥挤的露营地。 我们专注于移动房屋，但每个房东都可以选择他们可以提供的住宿类型：移动房屋、屋顶帐篷、大篷车或普通帐篷。

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