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这是关于学习一个新习惯：写作。每一个。天。长期以来，我一直受到我在《艺术家之路》中首次了解到的一个名为“晨页”的想法的启发。晨页是每天完成的三页写作，通常鼓励“长手”，通常在早上完成，可以是关于你脑海中出现的任何事情。这是为了将一切从你的脑海中清除出来，并且不应该以任何方式进行编辑或审查。这个想法是，如果你能养成每天写三页纸的习惯，它将有助于你理清思绪，让想法在当天剩下的时间里流动起来。与那本书中的许多其他练习不同，我发现这个练习确实有效并且非常有用。我把这个练习作为一种很好的方式来大声思考，而不必担心半成形的想法、随机的切线、私人的东西，以及我们头脑中的所有其他东西，这些东西是我们在表达或写作之前经常过滤掉的他们。这是每天的大脑转储。随着时间的推移，我发现它作为一种工具也非常有帮助，可以让陷入困境的想法继续运转，或者帮助找出糟糕情绪的根源。 750 Words 是这个练习的在线、未来化、有趣的翻译。

网站： 750words.com

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