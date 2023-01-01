任何项目经理：我总是花费太多时间来了解状态和计划。我需要做更多创新的事情。敏捷初创企业：我真的很想遵循敏捷，但我公司的文化与敏捷价值观并不相关 敏捷追随者：我对敏捷充满热情，但我似乎找不到涵盖敏捷所有方面的合适工具 所有敏捷爱好者：练习敏捷是相当昂贵的！

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