1Time
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使用 WebCatalog 上“1Time”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
1time 是一个针对专业服务公司的在线时间跟踪系统。它将减少您在公司的非计费时间。每个员工都会收到关于记录时间的提醒——没有人需要对时间表的完成情况进行微观管理
免责声明：WebCatalog 与“1Time”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
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