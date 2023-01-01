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1paragraph 是 ePub 和网页的阅读器。对于每一篇文本，它都会存储您阅读的最后一段，在库视图中显示该段落，并在您打开书籍时滚动到该段落。在库视图中，文本按上次阅读时间排序。

网站： 1paragraph.app

免责声明：WebCatalog 与“1paragraph”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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