We Become What We Behold là một trò chơi point-and-click được tạo bởi Nicky Case. Trong trò chơi độc đáo kéo dài 5 phút này, người chơi sẽ ghi lại tin tức bằng máy ảnh của mình. Việc chọn những gì cần đưa vào và những gì cần loại trừ khỏi khung sẽ định hình phần còn lại của câu chuyện về Hình vuông và Hình tròn. Bắt đầu bằng cách nắm bắt những hiểu lầm nhỏ giữa hình tròn và hình vuông, đồng thời xem các quyết định của bạn làm tăng căng thẳng giữa khối lượng Hình tròn và Hình vuông như thế nào. Có thể nói, trò chơi tiết lộ cách mạng xã hội phóng đại những khác biệt nhỏ thành những điều quái dị thô thiển. Bây giờ hãy tiếp tục và bắt đầu thực hiện công việc của bạn cho đến khi cao trào của câu chuyện mở ra trước mắt bạn (hoặc ống kính). Bạn sẽ chọn hòa bình hay bạo lực trong We Become What We Behold? Kéo chỉ báo camera xung quanh và nhấp để chụp ảnh. Đảm bảo bạn sẽ có được những bức ảnh độc đáo và đầy sự kiện. We Become What We Behold được tạo bởi Nicky Case. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki! Đảm bảo hỗ trợ nhà phát triển trên Patreon.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với We Become What We Behold theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.