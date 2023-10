Top Chef Hero 2 là một trò chơi nhà hàng 2D nhàn rỗi được tạo bởi From the Bench. Quản lý công việc kinh doanh ẩm thực của riêng bạn và chế biến những món ăn và món tráng miệng thơm ngon từ khắp nơi trên thế giới! Thuê những đầu bếp giỏi và giúp họ làm bánh nướng, pizza, bánh mì kẹp thịt, các món chay và món tráng miệng. Tận hưởng việc quản lý những nhân viên vui vẻ của bạn và trở thành nhà hàng tốt nhất trong thị trấn! Kích hoạt nhân viên hoặc tăng tốc - Nhấp chuột tráiTop Chef Hero 2 được tạo bởi From the Bench. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki!

poki.com

