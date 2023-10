Anh hùng xe đạp là một trò chơi kỹ năng hoành tráng có chủ đề Olympic do Unept tạo ra, nơi bạn sẽ phải chứng minh năng lực thể thao của mình trong 9 sự kiện thú vị. Nhưng có một sự thay đổi! Bạn có thể giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp một bánh và ném vật nặng cùng một lúc không? Đó là mục tiêu trong Unicycle Hero trên Poki. Cải thiện kỹ năng của bạn bằng các cải tiến để nâng cấp trò chơi của bạn và mua chủ đề của riêng bạn để thể hiện phong cách cá nhân của bạn. Bạn có đủ tố chất để trở thành Anh hùng xe đạp không? Không gian - Phím Ném mũi tên - MoveUnicycle Hero được tạo bởi Unept, một nhà phát triển trò chơi có trụ sở tại Hoa Kỳ. Chơi các trò chơi khác của họ trên Poki: Into the Pit và Lava BirdBạn có thể chơi Unicycle Hero miễn phí trên Poki.Unicycle Hero có thể chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng.

Trang web: poki.com

