Too Many Ninjas là một game arcade hành động được tạo bởi Bennett Foddy. Vào vai một chiến binh katana trong cuộc phục kích của ninja. Bạn không thể di chuyển nhân vật của mình, nhưng bạn có thể di chuyển thanh kiếm của mình một cách tự do. Sử dụng các phím mũi tên để làm chệch hướng phi tiêu đang lao tới và chém các ninja đang đến gần mà không bị thương. Các ninja trở nên kiên trì hơn theo thời gian, vì vậy trò chơi ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cố gắng đánh bại điểm số cao của bạn bè và chia sẻ Quá nhiều Ninja với họ! Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển thanh katana của bạn theo hướng tấn công sắp tới. Di chuyển katana - Phím mũi tên Quá nhiều Ninja được tạo bởi Bennett Foddy. Chơi trò chơi giải đố khác của họ trên Poki: Get On Top

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Too Many Ninjas theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.