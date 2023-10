Bunny Goes Boom là trò chơi trong đó bạn điều khiển chú thỏ đi qua một bệ hướng lên trên và tránh chướng ngại vật. Chạm vào các cạnh của màn hình để điều khiển chuyển động của chú thỏ, tránh kẻ thù bằng bóng bay và cố gắng tiến xa nhất có thể! Di chuyển - Phím mũi tên hoặc Bên trái/Phải của màn hình cảm ứng Bunny Goes Boom được tạo bởi SnoutUp Games có trụ sở tại Lithuania. Bạn có thể biết đến các trò chơi SnoutUp từ game bắn súng chủ đề lợn Cave Blast, trò chơi đánh bại Bacon May Die, đấu kiếm lợn-chiến binh Pork Chopper và trò chơi nhảy ninja Ninja Shurican cũng như Iron Snout. Hãy cho tất cả họ chơi trên Poki!

